مصرع صيدلانية سقط بها أسانسير بالشرقية.. العناية الإلهية أنقذت طفليها

لقيت صيدلانية مصرعها، إثر انزلاق قدمها أثناء خروجها من مصعد إحدى العمارات في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، فيما أنقذت العناية الإلهية أطفالها من الموت.

سقوط أسانسير بداخله سيدة

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارا من العميد عمرو عبد الرؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بوفاة ميادة الزغبي، صيدلانية، 27 سنة، أثناء استقلالها مصعد إحدى العمارات برفقة أولادها.

وفاة صيدلانية داخل مصعد

وبانتقال قوة من قسم ثاني الزقازيق لمكان الواقعة تبين وفاة صيدلانية إثر تعطل المصعد الذي كانت تستقله برفقة طفليها، وعند صعوده مرة أخرى أخرجت طفليها، وأثناء محاولتها الخروج هبط المصعد بشكل مفاجئ فانزلقت قدمها لتسقط وتلقى مصرعها.

وحُرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، التي تولت التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.

«صيادلة الشرقية» تنعي الراحلة

وبدوره، نعى الدكتور عصام أبو الفتوح نقيب صيادلة محافظة الشرقية، الصيدلانية ميادة الزغبي قائلا «بمزيد من الأسى والحزن أنعي الابنة والزميله الفاضلة الكريمة المتميزة خلقا ومهنيا ميادة الزغبي بمستشفى القنيات، للفقيدة الرحمة والمغفرة وللأسرة ولجميع صيادلة الشرقية الصبر والسلوان وخالص العزاء».