مصرع عاملين إثر سقوط «أسانسير» في الهرم.. عطل مفاجئ السبب

لقي عاملين مصرعهما في حادث سقوط مصعد «أسانسير» داخل عقار في الهرم، وبينت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية أنَّ الوفاة ناتجة عن حدوث عطل مفاجئ في المصعد وسقوطه من الطوابق العلوية ما تسبب في وفاة شخصين.

بلاغ بسقوط مصعد بالهرم

كان العميد أحمد دسوقي مأمور قسم شرطة الهرم تلقى بلاغًا بسقوط أسانسير في عقار بالهرم ووفاة شخصين كانا بداخله، وانتقلت قوة أمنية عقب الحادث إلى مكان حدوثه، وجرى استدعاء سيارة الإسعاف لنقل جثمان المتوفيين إلى ثلاجة المستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليهما لبيان أسباب وفاتهما.

شهود العيان

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بدفن جثماني المتوفين وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث واستدعاء أسر المتوفين لسماع أقوالهما، و3 من شهود العيان على الحادث الذين أقرّوا أنهم تفاجأوا بسماع صوت ارتطام كبير ناتج عن سقوط أسانسير وعندما أسرعوا لاستكشاف الأمر وجدوا جثتين هامدتين جراء قوة الاصطدام.