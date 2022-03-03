عاجل.. سقوط طفلة من أسانسير بالطابق الرابع في الجيزة

لقيت طفلة مصرعها، إثر سقوطها من الأسانسير في أحد العقارات بمنطقة الطوابق في فيصل، بالجيزة، واتخذت الإجراءات القانونية.

وتلقى قسم شرطة الجيزة، بلاغًا من عدد من الأهالي، بمصرع طفلة في أثناء صعودها للأسانسير برفقة والديها في أحد العقارات الكائنة بمنطقة الطوابق، بعدما انزلقت قدمها ما أدى إلى وفاتها في الحال.

سقوط طفلة من أسانسير

وتلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد أحمد دسوقي مأمور قسم الهرم، باستقبال المستشفى جثة طفلة إثر سقوطها في أثناء الصعود بالأسانسير الخاص بالعقار، انزلقت قدم الطفلة بين الحائط والأسانسير في أثناء صعوده، وعند توقف الأسانسير كانت المتوفية حدثت إصابتها وتوفيت في الحال.

وتبين من التحريات والانتقال إلى مكان الواقعة، أن الطفلة سقطت في أثناء صعودها في الأسانسير برفقة والديها، ونُقلت إلى المستشفى جثة هامدة، وجاء في التقرير الطبي الخاص بالطفلة أنها وصلت إلى المستشفى جثة، ولا توجد بها أي علامات للحياة ويوجد نزيف من الرأس والأذن.

محاولة إسعاف الطفلة

وحاول الأطباء إسعاف الطفلة بتركيب أنبوب إنعاش قلبي رئوي لكن دون استجابة، وأودعت الجثة في المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.