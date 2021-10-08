القصة الكاملة لوفاة حلاق في سقوط أسانسير عمارة بالشرقية

لم يدر «ميلاد رزق حماد»، 45 عاما، أشهر حلاق في مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية أنه سيعود من عمله جثة هامدة لأسرته إثر سقوطه من الطابق الـ 12 بمصعد عمارة سكنية في المدينة لتثير وفاته حالة من الحزن بين الأهالي، خاصة وأنه معروف بأخلاقه الحسنة وارتباطه بعلاقات ود واحترام بالجميع.

النيابة تستعجل تحريات المباحث وتقرير الفحص الفني

نيابة فاقوس قررت بإشراف المحامي العام الأول لنيابات شمال الشرقية طلب تحريات المباحث في الواقعة كما قررت استعجال تقرير الفحص الفني والمعمل الجنائي وبيان ما إذا كان يوجد عطل بالأسانسير أدى لسقوطه من عدمه وبيان إجراءات الصيانة للأسانسير بشكل منتظم أم لا وما إذا كان الحادث ناتج عن خطأ استقلاله من قبل المتوفي من عدمه.

حزن على السوشيال ميديا بعد وفاة أشهر حلاق في فاقوس

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق لحظة وقوع الحادث الذي راح ضحيته ابن مدينتهم وأنهالت التعليقات التي تمضنت عبارات الدعاء للفقيد الراحل بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.

مدير أمن الشرقية يتلقى إخطارا بوفاة حلاق سقط داخل الأسانسير

وكانت النيابة استدعت صاحب العمارة السكنية واستمعت لأقواله كما قررت فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالعمارة وخاصة تلك التي وثقت لحظة وقوع الحادث وباقي الكاميرات الأخرى.

كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا بورود بلاغا لقسم شرطة فاقوس بوفاة «ميلاد.ر.ح»، حلاق مقيم بمدينة فاقوس إثر سقوطه من الطابق الـ 12 أثناء استقلاله أسانسير عمارة سكنية بمدينة فاقوس.

المتوفي ذهب لمباشرة عمله ورجع جثة

وانتقلت قوة من ضباط مباحث القسم لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن المتوفي توجه إلى العمارة السكنية لمباشرة عمله حيث طلب منه صاحب العمارة أن يرسل له أحد العمال بصالون الحلاقة الخاص به، لحلاقة شعر رأسه، إلا أن المتوفي توجه له وبعد الانتهاء من عمله استقل الأسانسير للمغادرة إلا أنه توفي إثر سقوط المصعد من الطابق الـ 12، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات .