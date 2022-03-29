السعودية تعلن ضوابط تقديم طعام الإفطار بالمسجد الحرام خلال رمضان

أعنلت السعودية ضوابط تقديم خدمة سفر (موائد) الإفطار خلال شهر رمضان في المسجد الحرام في مكة، مشيرة إلى أنها تشمل الالتزام بتوفير النوعية الجيدة من السفر غير المجزَأة، وعدم فردها في الأماكن غير المخصصة للإفطار، مع توضيح الأطعمة المسموح بها للدخول خلال شهر رمضان، التي تتمثل في الأطعمة الجافة كالخبز والأجبان.

قُفازات عند إعداد الإفطار وصحون بلاستيكية لوضع التمر

وأكد محمد بن مصلح الجابري، وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، أنه على مسؤولي السفر في المسجد الحرام ضرورة توفير صحون البلاستيك المناسبة في حجمها لوضع التمر بها، واستخدام قفازات عند إعداد طعام الإفطار للصائمين، مشيرا كذلك إلى منع استخدام الكاسات البلاستيكية للمشروبات الساخنة وتوزيعها في الممرات وعند مداخل الأبواب، وذلك حسبما نقلت صحيفة عكاظ السعودية.

وتوسع وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، في توضيح شروط السعودية لإقامة سفر الإفطار في المسجد الحرام، مشيرا إلى وجوب عدم إدخال الآلات الحادة وما شابه، ومنع استخدام اللواصق على رخام أرضية المسجد أو وضع حاملات المصاحف وما إلى ذلك بغرض حجز أماكن لطعام الإفطار، وعدم استخدام أفياش الكهرباء الموجودة بالأعمدة لأي غرض كان.

عدم إحضار الطعام مبكرا حتى لا يتلف بالحرارة والشمس

وشدد الجابري على أنه يمنع أيضا وضع أغراض السفر على قواعد الأعمدة وبين دواليب الأحذية وفتحات التكييف، كما يمنع كذلك تحريك حافظات مياه زمزم من مكانها، مؤكدا في الوقت نفسه أنه على مقدم خدمة الإفطار عدم إحضار طعام الإفطار في وقت مبكر، وتركه بساحات المسجد الحرام حتى لا يتعرض للتلف بالحرارة وتحت أشعة الشمس.