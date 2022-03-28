آخر استعدادات السعودية للعمرة.. 92 مستشفى ومركزا صحيا جاهزة للطوارئ

تستعد المملكة العربية السعودية، لموسم العمرة خلال شهر رمضان، ووفرت كل السبل المتاحة لتنفيذ الخطط المعدة خلال الشهر المبارك، معلنة جاهزية 92 مستشفى ومركزًا صحيًا لاستقبال الزوار على مدار 24 ساعة.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، جاهزية المراكز الصحية والمستشفيات التابعة له خلال موسم العمرة في شهر رمضان، مشيرًا إلى استعداد 10 مستشفيات و82 مركزا صحيا لخدمة زوار بيت الله الحرام.

وأكد تجمع مكة الصحي، أن مستشفى ومراكز طوارئ الحرم، تعمل على مدار 24 ساعة في تقديم الرعاية الصحية لزوار وقاصدي المسجد الحرام.

التعامل مع الحالات الطارئة

وأشارت إلى أن مستشفى الحرم، التي تقع في الجهة الشمالية من المسجد الحرام، ومراكز الطوارئ الثلاثة في الحرم، مجهزة جميعها بأحدث التجهيزات للتعامل مع الحالات الطارئة.

كما سيتم توفير 5 عيادات متنقلة بفرق طبية متكاملة ومجهزة بكامل التجهيزات؛ لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية لقاصدي بيت الله الحرام، موزعة على عدد من المواقع في المنطقة المركزية ومدخل مكة المكرمة.

ربط الخدمة بين المستشفيات لاستقبال المرضى على مدار الساعة

ونوه تجمع مكة الصحي، بأن هناك خطة لربط الخدمة بين المستشفيات لاستقبال المرضى على مدار 24 ساعة، بما لا يؤثر على جودة العمل، إذ تعمل كل وردية 6 ساعات بواقع 4 ورديات خلال 24 ساعة.

يشار إلى أن مدينة الملك عبدالله الطبية مخصصة للتعامل مع حالات الجلطات القلبية والدماغية، إذ يتم نقل الحالات لها وفق الوقت المحدد عالميًا، للتعامل مع الجلطات وبأسرع الطرق.

فيما تتولى مستشفيات «النور التخصصي والملك فيصل والملك عبد العزيز وحراء العام وابن سينا وأجياد والولادة والأطفال ومستشفيات قطاع شمال مكة المكرمة»، التعامل مع جميع الحالات من خلال أقسام الطوارئ المجهزة.