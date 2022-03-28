السعودية: تعليق قرار السماح للنساء بالحج والعمرة دون محرم

أكّد المتحدث الرسمي باسم وزارة الحج والعمرة في المملكة العربي السعودية هشام سعيد، في تصريح مقتضب لـ«الوطن»، أنَّه تمّ تعليق القرار الصادر من قبل والذي كان يتيح سفر النساء دون محرم لأداء مناسك الحج والعمرة.

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت مؤخرًا اشتراطات التسجيل لأداء الحج والعمرة، إذ كانت أتاحت إمكانية تسجيل النساء دون الحاجة إلى محرم بشرط أن تكون السيدة ضمن «عصبة من النساء».

وكان القرار السعودي مرتبط بالنساء اللواتي تقل أعمارهنّ عن 45 سنة، وكانت مصادر عدة ذات صلة بشركات السياحة ذكرت أنَّه جرى تعليق القرار الذي يسمح بتسجيل النساء دون محرم إلى أجل غير مسمى.

استعدادات السعودية لاستقبال قاصدي بين الله الحرام خلال شهر رمضان

وتواصل السعودية في الوقت الحالي استعداداتها على قدم وساق لاستقبال قاصدي بيت الله الحرام خلال شهر رمضان الكريم والتي كان آخرها تغيير كسوة الكعبة المشرفة ضمن أعمال الصيانة الدورية التي تتم في ثوب الكعبة.

كما شرعت كذلك المملكة في تجهيز مواقف الخروج والدخول أمام المعتمرين، فضلًا عن تجهيز المستشفيات والمراكز الصحية لتوفير الخدمات الطبية اللازمة للمعتمرين.

السعودية ترفع العمل بالإجراءات الاحترازية في الحرمين الشريفين

وخلال الفترة الأخيرة اتخذت المملكة العربية السعودية عددًا من القرارات التي انعكست على شكل وطبيعة الحياة في الحرمين الشريفين وكذلك على شروط أداء العمرة والحج، إذ جرى رفع العمل بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، والتي بموجبها تمّ إلغاء قواعد التباعد الجسدي داخل المسجد النبوي والمسجد الحرام وباقي مساجد المملكة.

كما لم تعد وفق تلك القرارات الالتزام بارتداء الكمامة ضروريا إلا في الأماكن المغلقة فقط، كما ألغت كذلك المملكة شرط الخضوع للحجر الصحي المؤسسي بمجرد الوصول إلى السعودية للقادمين من الخارج، الأمر الذي انعكس على تكاليف العمرة.