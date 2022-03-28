تفاصيل 12 وظيفة شاغرة في السعودية.. الراتب يصل إلى 24 ألف جنيه

كشف موقع «فرصنا» المعني بتوفير وظائف داخل مصر وخارجها، عن إمكانية الحصول على وظائف للعمل في السعودية، والتي تنوعت بين مهن الطبية والهندسية والتجارية، فضلا عن مهن تتطلب حرفيين وعمال في مجالات مختلفة كالطهي والتدريب وغيرها.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» في التقرير التالي، تفاصيل الوظائف المطلوبة للعمل في الخارج وهي كالتالي:

وظيفة مهندس معماري موقع

اسم الشركة: أجنايت للاستثمار والتطوير العقاري.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

سنين الخبرة: 5-6 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوبة: 25 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة طباخ

اسم الشركة: شركة المهارات العربية.

مقر التقديم للعمل: المهندسين - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنوات الخبرة: سنة - ‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 25 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 1800 - 2000 ريال سعودي.

وظيفة مدير مالي خبرة

اسم الشركة: شركة ميرج للتوظيف.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 15.

مستوى الخبرة: مدير / مشرف.

سنوات الخبرة: 10 - ‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوبة: 35 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مهندس معماري

اسم الشركة: شركة المهارات العربية.

مقر التقديم للعمل: الجيزة.

العمالة المطلوبة: 3.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 5 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوبة: 27 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ (كلية الهندسة).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مبيض محارة

اسم الشركة: شركة ميرج للتوظيف.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الازبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 30.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 5 - 15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 24- 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: لا يجيد القراءة والكتابة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة منقذ حمام سباحة

اسم الشركة: صالة اللياقة.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الازبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام ٣ سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 2000 - 3000 ريال سعودي.

وظيفة مدرب تايكوندو

اسم الشركة: صالة اللياقة.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة .

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25- 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام ٣ سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 2000 - 3000 ريال سعودي.

وظيفة طبيب بيطري

اسم الشركة: التسامح للالحاق العمالة المصرية بالخارج.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 5.

سنين الخبرة: 3 - ‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 24 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 4500 - 5000 ريال سعودي، ما يعادل 24332.29 جنيه مصري.

وظيفة مهندس مكتب فنى

اسم الشركة: أجنايت للاستثمار والتطوير العقاري.

مقر العمل: الرياض - المملكة العربية السعودية.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 5 - 6 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 25 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة فني سمكرة سيارات

اسم الشركة: شركة ميرج للتوظيف.

مقر العمل: جدة - المملكة العربية السعودية.

العمالة المطلوبة: 15.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 10 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة محاسب رئيسي

اسم الشركة: شركة الأركون الطبية.

مقر التقديم للعمل: وسط البلد - القاهرة.

مستوى الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 4 - ‎13 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 24 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ (كلية التجارة).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الحوافز الإضافية: 500 - 1000 ريال سعودي.

وظيفة مدربات سباحة

اسم الشركة: دجلة جروب.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 10.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنتان - ‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوبة: 25 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.