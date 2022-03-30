كريس روك يعود للمسرح بعد صفعة ويل سميث.. والتذاكر بيعت بالكامل

ظهر الممثل الكوميدي كريس روك، علنا للمرة الأولى، بعد واقعة التعدي عليه من قبل ويل سميث في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94، ليلة الأحد الماضي، وشوهد في مدينة بوسطن الأمريكية، وذلك قبل عودته إلى المسرح، مساء اليوم، ومن المقرر أن يقدم 6 عروض على مسرح «ويلبر»، ليعتبر الأداء الأول له بعد الواقعة.

وظهر كريس روك، البالغ من العمر 57 عامًا، ببنطلون رياضي رمادي، وقميص أبيض أسفل سترة ثلجية زرقاء سميكة، بدا وجه «روك» جامدا بينما كان يحافظ على رأسه منخفضًا أسفل قبعة كروية داكنة، وذلك وفقا لما نشره موقع «ET» العالمي.

الظهور الأول لـ كريس روك بعد واقعة تعدي ويل سميث

وذكرت صحيفة «فيلادلفيا إنكوايرر» أن أسعار تذاكر العرض الكوميدي للممثل الأمريكي تم بيعها بالكامل، وذلك بخلاف ارتفاع بعض فئات التذاكر بشكل كبير بعد حادثة توزيع جوائز الأوسكار، حيث كانت تتراوح أسعار التذاكر ما بين 300 إلى 700 دولار، ولكن بعد الواقعة شهدت ارتفاعا كبيرا لتصل إلى أكثر من 900 دولار، وهو ما أكده موقع «Tick Pick» المتخصص في بيع التذاكر، في تدوينة عبر صفحتهم الرسمية على «تويتر»: «لقد بعنا تذاكر لمشاهدة كريس روك بين عشية وضحاها أكثر مما تم بيعه على مدار الشهر الماضي».

القصة الكاملة للأزمة بين ويل سميث وكريس روك

كان روك يقدم جائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي، في حفل توزيع جوائز أوسكار يوم الأحد، عندما ألقى نكتة عن زوجة ويل سميث، جادا بينكيت سميث، وقال لها روك ساخرًا: «جادا.. أنا أحبك، لا أطيق الانتظار لرؤيتك في الجزء الثاني من فيلم (جي آي جين)»، بعد لحظات، صعد سميث إلى المسرح وصفع «روك»، ثم عاد إلى مقعده صارخا: «ابق اسم زوجتي خارج فمك اللعين».

وبعد فترة وجيزة من المشاجرة، حصل سميث على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن دوره في فيلم «King Richard»، وخلال خطابه اعتذر للأكاديمية خلال خطابه على الواقعة، بالرغم من أنه لم يعتذر لـ«روك» في ذلك الوقت، لجأ سميث إلى وسائل التواصل الاجتماعي للاعتذار علنا للممثل الكوميدي الذي رفض تقديم اتهامات قانونية إليه.