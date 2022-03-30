بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في انقلاب تروسيكل بكفر الشيخ

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث انقلاب تروسيكل بالقرب من كوبري «عثمان» بطريق «شنو»، ونُقل المصابون لمستشفى كفر الشيخ العام لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، ومديرية الصحة، إشارة بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بالقرب من كوبري «عثمان» بطريق «شنو»، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونُقل المصابون لمستشفى كفر الشيخ العام لتلقى الإسعافات اللازمة.

التقرير الطبي للمصابين

وتبين من التقرير الطبي إصابة كل من محمد ايهاب أبوسكين، 22 سنة، بجرح قطعي بالشفة العلوي وكدمة بالرأس واشتباه كسر بالزراعة الأيسر، ومحمد عبدالحميد المغازي، 22 سنة، باشتباه كسر بالزراعة، ووائل إسماعيل عمارة، 25 سنة، بكدمات بالوجه واليدين، وجميع المصابين من قرية «العتوي» وتحت الملاحظة والفحص في استقبال مستشفى كفرالشيخ العام.

إصابة شخصين في تصادم دراجة نارية بسيارة

وفي وقت سابق، أصيب شخصان بإصابات متفرقة إثر تصادم دراجة نارية سيارة نصف نقل على طريق عزبة الشيخ التابعة لمركز كفر الشيخ، وتلقى المصابون العلاج اللازم داخل مستشفى كفر الشيخ العام حتى تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفى.

يذكر أن أقسام الاستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية جرى تزويدها بالخيوط والمستلزمات الطبية ومستلزمات الجراحات، وذلك ضمانا لسرعة إسعاف المصابين الذين يصلون إليها جراء وقوع حوادث على الطرق، كما ينقل مرفق إسعاف المحافظة المصابين في أقل وقت ممكن إلى المستشفيات بسبب كثرة التمركزات على الطرق الرئيسية بأنحاء المحافظة خاصة الطريق الدولي الساحلي الرابط بين 5 محافظات ورافده.