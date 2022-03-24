إصابة شخصين في حادث تصادم دراجة نارية بسيارة نصف نقل بكفر الشيخ

أصيب شخصان بإصابات متفرقة لتصادم دراجة نارية بسيارة نصف نقل على طريق عزبة الشيخ التابعة لمركز كفر الشيخ، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة وغرفة مديرية الصحة، إشارة بوقوع لتصادم دراجة نارية بسيارة نصف نقل على طريق عزبة الشيخ التابعة لمركز كفر الشيخ، أدى لإصابة شخصين، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتبين من التقرير الطبي إصابة سامي عبد الواحد شعبان، 27سنة، بجروح بالقدم اليسرى والزراع الأيسر، وعطفة أحمد الشهاوي، 45 سنة، باشتباه كسر بالزارع الأيسر، وكلاهما من بلشاشة كفرالشيخ، والحالات تتلقى الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة باستقبال المستشفي.

وفي وقت سابق، أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة لانقلاب تروسيكل بمياه ترعة بالحامول، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى الحامول المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

مستشفيات كفر الشيخ تقدم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين

يذكر أن المستشفيات تقوم بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين في غرف الاستقبال، فضلا عن إجراء عمليات جراحية للحالات التي تحتاج لجراحات عاجلة نتيجة تعرضها لحوادث طرق، فيما تتمركز سيارات الإسعاف في تمركزاتها سواء الواقعة على الطرق المختلفة أو المتمركزة بأماكن التمركز، ضمانا لسرعة التحرك فور الإبلاغ عن وقوع حوادث على الطرق.

وتقوم مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، بتوفير الخيوط والمستلزمات الطبية باقسام الاستقبال وذلك لسرعة إجراء الجراحات المختلفة.