ملخص مسلسل أبو العروسة الحلقه 45: زواج أكرم ومريم وعودة زينة وطارق

تصدر مسلسل أبو العروسة الحلقه 45 والأخيرة تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، وقوائم البحث بعد عرضها أمس عبر منصة Watch it، إذ شهدت العديد من الأحداث التي تفاعل معها الجمهور، والتي من المقرر عرضها مساء اليوم على شاشة قناة DMC في الثامنة مساءًا، وخلال السطور التالية نستعرض لكم ملخص الحلقة.

ملخص مسلسل أبو العروسة الحلقه 45

شهد مسلسل أبو العروسة الحلقه 45 والأخيرة، زواج أكرم ومريم بعد قصة حبهما الطويلة، وخلال حفل زفافهما عرضوا فيديو مسجل برفقة طارق لإقناع زينة بالرجوع له، وبالفعل يعتذر لها عما بدر منه الفترة الماضية ويطالبها بالعودة إليه ويعدها بالمحافظة عليها، وتوافق زينة، أما هاجر فيعترف يوسف بحبه لها ويطلب يدها للزواج، فضلًا عن عودة جابر وعبير إلى بعضهما البعض بعد زواج ابنتهما مريم، وفي النهاية يمزح داوود مع عبد الحميد عن إمكانية وجود جزء رابع من أبو العروسة ليضحكوا معًا.

الجمهور يتفاعل مع الحلقة الأخيرة من أبو العروسة

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع مسلسل أبو العروسة الحلقه 45 عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ غردت إحدى المتابعات على «تويتر»، قائلة: «آخر حلقة في مسلسل أبو العروسه الواحد طلع منها بحاجات كتير قوي، أهمها إن العيلة هي الأهم وإن هما دول السند الحقيقي»، بينما علق آخر: «يزعلنا الماتش ويفرحنا أبو العروسة».

أبطال أبو العروسة 3

مسلسل «أبو العروسة 3» يضم مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم سيد رجب، سوسن بدر، صفاء الطوخي، أحمد صيام، محمود حجازي، ولاء الشريف، كارولين عزمي، مدحت صالح، نيرمين الفقي، ديانا هاشم، محمد عادل «ميدو»، وغيرهم من الفنانين، والمسلسل من تأليف وإخراج هاني كمال، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي حول المشكلات التي تواجه الأسرة المصرية، وطرق التغلب عليها مع المحافظة على كيان العائلة.