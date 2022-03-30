مطار مرسى علم يستقبل 11 رحلة طيران قادمة من مطارات 5 دول أوروبية

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الأربعاء، 11 رحلة طيران تقل حوالي ألفي سائح قادمة من مطارات 5 دول أوربية من ألمانيا وايطاليا وهولندا وسويسرا والتشيك، وفقا لجدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسي علم الدولي، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، تشمل مراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول والاستقبال وتفتيشات على أعلى مستوى وتعقيم وتطهير الحقائب وقياس درجة الحرارة الركاب.

مطار مرسى علم يستقبل ألفي سائح من دول أوربية

وذكر مصدر ملاحي بمطار مرسى علم الدولي لـ«الوطن»، أن سلطات مطار مرسى علم الدولي استعدت لاستقبال 11 رحلة طيران قادمة من مطارات 5 دول أوربية، من ألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا والتشيك، حسب جدول تشغيل الرحلات تقل حوالي ألفي سائح من جنسيات أجنبية مختلفة، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

ومن جانبه، قال عاطف عثمان الخبير السياحي بفنادق مرسى علم لـ«الوطن»، إن الفنادق استعدت لاستقبال آلاف السائحين، مشيرا إلى ارتفاع معدل حركة رحلات الطيران السياحية الوافدة إلى المطار، والتي وصلت إلى 64 رحلة خلال الأسبوع الجاري قادمة من 7 دول أوربية، هي ألمانيا وايطاليا وهولندا وسويسرا والتشيك وبولندا وبلجيكا.

ارتفاع معدل الرحلات الإيطالية الوافدة إلى مرسي علم

وأوضح «عثمان»، أن فنادق مرسي علم تشهد انتعاشة سياحية، تزامناً مع ارتفاع معدل حركة الطيران حيث ارتفعت نسبة الإشغالات بالفنادق لأكثر من 50 بالمائة، لافتاً إلى أن شهر أبريل المقبل سيشهد زيادة في معدلات وصول رحلات الطيران السياحية الوافدة من إيطاليا.