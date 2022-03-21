حبس 5 متهمين بالتنقيب عن الذهب في مرسى علم.. ضُبط بحوزتهم 17.5 طن

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة مرسي علم من ضبط، ضبط 5 أشخاص بطريق مرسي علم - ادفو بحوزتهم كميات من الأحجار المستخدمة في استخلاص خام الذهب و سيارة تريلا و عدد 2 سياره ربع نقل مستخدمة في عمليات التنقيب وأجهزة كشف عن المعادن ومولدات كهرباء وتم تحرير محضر بالواقعة ومصادر السيارات والأجهزة المستخدمة في الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط 5 بطريق مرسي علم - ادفو بتهمة التنقيب على الذهب

تلقي اللواء محي سلامة مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحر الاحمر إخطارًا من اللواء أشرف البيلي مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بتمكن المقدم محمود زمزم رئيس مباحث مرسى علم والرائد يحي الشعار معاون مباحث القسم، ونقيب أيمن سالم معاون مباحث القسم، من ضبط 5 أشخاص بحوزتهم كميات من الأحجار المستخدمة في استخلاص خام الذهب تزن حوالي 17.5 طن حجر مخلوط بخام الذهب، وسيارة تريلا و عدد 2 سياره ربع نقل مستخدمة في عمليات التنقيب ومحمل عليها المواد محل الضبط، بالاضافة الي أجهزة كشف عن المعادن ومولدات كهرباء.

حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات

وبمواجهة المتهمين وهم 3 سائقين وعاملين مقيمين بأسوان وقنا، واعترفوا بحيازتهم المضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بحبس المتهمين اربعة أيام علي ذمة التحقيقات.