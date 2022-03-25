مطار مرسى علم يستقبل 10 آلاف سائح من مطارات 7 دول أوروبية

تستقبل فنادق مرسى علم، حوالي 10 آلاف سائح من 7 دول أوروبية عبر 64 رحلة طيران سياحية، تبدأ غدا السبت وتستمر على مدار الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى 3 رحلات طيران داخلية عبر خطوط مصر للطيران، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، مع مراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول والاستقبال، وتفتيشات على أعلى مستوى وتعقيم وتطهير الحقائب وقياس درجة الحرارة الركاب، وإخضاعهم للتحاليل الفورية والفحوصات الطبية.

الرحلات من مختلف الجنسيات

كشف مصدر بمطار مرسى علم، أن سلطات المطار استعدت لاستقبال آلاف السائحين عبر 67 رحلة طيران، بواقع: 3 رحلات بلجيكية، 4 رحلات هولندية، 11 رحلة إيطالية، 15 رحلة ألمانية، 16 رحلة تشيكية، 14 رحلة بولندية، رحلة سويسرية، بالإضافة إلى 3 رحلات طيران داخلية، وذلك وسط حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم.

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وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، في تصريح لـ «الوطن»، إلى زيادة معدل الرحلات الإيطالية بدءا من شهر أبريل المقبل، والتي ستصل إلى 14 رحلة أسبوعيا، تقل الآلاف من السائحين، لافتا إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أكثر من 50% تزامنا مع ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة إلى مطار مرسى علم من الدول الأوروبية.