أسماء 20 مصابا في انقلاب «تريلا» على 9 سيارات بـ«صحراوي الإسكندرية»
كتب:
مروة مرسي
01:33 م | الأربعاء 30 مارس 2022
حادث الطريق الصحراوي في الإسكندرية
حصلت «الوطن»، على أسماء المصابين في حادث الطريق الصحراوي غرب الإسكندرية، والذى أسفر عن إصابة 20 شخصاً بسبب انقلاب سيارة نقل على 9 سيارات، من بينها سيارة ميكروباص، أسفل كوبري حسن علام في الطريق الصحراوي.
أسماء مصابي حادث الطريق الصحراوي في الإسكندرية
ونقلت 8 سيارات إسعاف 20 مصابا في الحادث، منهم 10 إلى مستشفى جمال حمادة، و9 إلى مستشفى القباري، ومصاب واحد إلى مستشفى السلامة شلالات.
والمصابون هم:
- أمونة عبد المنعم علي، 40 سنة، كسر مضاعف بالساق اليسرى وعوارض ارتجاج.
- خميس محروس عطية، 51 سنة، اشتباه كسر بالزراع الأيمن وجروح بعموم الجسم.
- علاء الدين محمد الملاح، 57 سنة، كدمات وجروح بعموم الجسم.
- رقية يوسف خميس علي، 24 سنة، اشتباه كسر بالساعد والساق اليسرى.
- روحية عبد الخالق أحمد، 57 سنة، كسر مضاعف بالساق اليمنى.
- باتعة محمد جلال، 30 سنة، اشتباه كسر بالساقين.
- يوسف حسن إبراهيم، 12 سنة، اشتباه كسر بالساقين.
- منال السيد أمين، 43 سنة، كسر مضاعف بالساق اليسرى وعوارض ارتجاج.
- محمود السيد محمد، 30 سنة، كسر مضاعف بالساق اليمنى وكدمات بعموم الجسم.
- سعيد عبد القادر بدر 38 سنه كسر بالساق اليسرى والضلوع.
نقل 9 مصابين إلى مستشفى القباري
- زياد محمود عبد المعطي محمود، 17 سنة، جرح قطعي بالوجه، واشتباه كسر بالكتف والساق اليسرى.
- عادل إبراهيم مرسي علي، 53 سنة، اشتباه كسر بالساق اليسرى.
- منال محمدين علي محمدين، 50 سنة، اشتباه كسر بالساق اليمنى والضلوع.
- خالد أحمد عبد الباسط محمود، 27 سنة، كدمات بالكتف الأيمن والساق اليسرى.
- هند علي فتحي سليم، 17 سنة، كدمة بالظهر.
- عصام إبراهيم عبد الرحمن موسى، 54 سنة، اشتباه نزيف بالمخ وكدمات بعموم الجسم.
- عبد الحميد رمضان عبد المهدي إبراهيم، 53 سنة، آلام بالقدمين وجرح بفروة الرأس.
- إيهاب إبراهيم عبد الرحمن أحمد، 54 سنة، كسر بالساق اليمنى وكدمات بعموم الجسم.
- محمود خميس جمعة، 68 سنة، كسر بالساق اليمنى وكدمات بعموم الجسم.
- محمود جواد عواد، 25 سنة، اشتباه كسر بالقدم اليمنى وكدمات بعموم الجسم.