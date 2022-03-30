أسماء 20 مصابا في انقلاب «تريلا» على 9 سيارات بـ«صحراوي الإسكندرية»

حصلت «الوطن»، على أسماء المصابين في حادث الطريق الصحراوي غرب الإسكندرية، والذى أسفر عن إصابة 20 شخصاً بسبب انقلاب سيارة نقل على 9 سيارات، من بينها سيارة ميكروباص، أسفل كوبري حسن علام في الطريق الصحراوي.

أسماء مصابي حادث الطريق الصحراوي في الإسكندرية

ونقلت 8 سيارات إسعاف 20 مصابا في الحادث، منهم 10 إلى مستشفى جمال حمادة، و9 إلى مستشفى القباري، ومصاب واحد إلى مستشفى السلامة شلالات.

والمصابون هم:

- أمونة عبد المنعم علي، 40 سنة، كسر مضاعف بالساق اليسرى وعوارض ارتجاج.

- خميس محروس عطية، 51 سنة، اشتباه كسر بالزراع الأيمن وجروح بعموم الجسم.

- علاء الدين محمد الملاح، 57 سنة، كدمات وجروح بعموم الجسم.

- رقية يوسف خميس علي، 24 سنة، اشتباه كسر بالساعد والساق اليسرى.

- روحية عبد الخالق أحمد، 57 سنة، كسر مضاعف بالساق اليمنى.

- باتعة محمد جلال، 30 سنة، اشتباه كسر بالساقين.

- يوسف حسن إبراهيم، 12 سنة، اشتباه كسر بالساقين.

- منال السيد أمين، 43 سنة، كسر مضاعف بالساق اليسرى وعوارض ارتجاج.

- محمود السيد محمد، 30 سنة، كسر مضاعف بالساق اليمنى وكدمات بعموم الجسم.

- سعيد عبد القادر بدر 38 سنه كسر بالساق اليسرى والضلوع.

نقل 9 مصابين إلى مستشفى القباري

- زياد محمود عبد المعطي محمود، 17 سنة، جرح قطعي بالوجه، واشتباه كسر بالكتف والساق اليسرى.

- عادل إبراهيم مرسي علي، 53 سنة، اشتباه كسر بالساق اليسرى.

- منال محمدين علي محمدين، 50 سنة، اشتباه كسر بالساق اليمنى والضلوع.

- خالد أحمد عبد الباسط محمود، 27 سنة، كدمات بالكتف الأيمن والساق اليسرى.

- هند علي فتحي سليم، 17 سنة، كدمة بالظهر.

- عصام إبراهيم عبد الرحمن موسى، 54 سنة، اشتباه نزيف بالمخ وكدمات بعموم الجسم.

- عبد الحميد رمضان عبد المهدي إبراهيم، 53 سنة، آلام بالقدمين وجرح بفروة الرأس.

- إيهاب إبراهيم عبد الرحمن أحمد، 54 سنة، كسر بالساق اليمنى وكدمات بعموم الجسم.

- محمود خميس جمعة، 68 سنة، كسر بالساق اليمنى وكدمات بعموم الجسم.

- محمود جواد عواد، 25 سنة، اشتباه كسر بالقدم اليمنى وكدمات بعموم الجسم.