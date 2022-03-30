«اصنع البيتزا بنفسك».. يوم ترفيهي للسائحين الأطفال بمرسى علم

خصصت المنتجعات السياحية في مدينة مرسى علم، بمحافظة البحر الأحمر، يوماً ترفيهياً للسائحين من الأطفال برفقة عائلاتهم من رواد ونزلاء الفنادق والمنتجعات، بغرض رسم البهجة على الأطفال والعائلات التي تبحث دائماً عن سعادة أطفالها، حيث أطلقت الفنادق حملة لتعليم الأطفال صنع «البيتزا»، تحت شعار «التعليم في الصغر كالنقش على الحجر»، بمشاركة عدد من شيفات الفنادق، التي أعدت أفران للبيتزا للأطفال خصيصاً لهذه المناسبة، كما حرصوا على تعليم الأطفال كيفية عمل البيتزا، ثم تناولها مع عائلتهم في جو عائلي، بوجود فرق «الأنيميشن»، التي أضفت أجواء من البهجة والسرور على فعاليات المهرجان.

تدريب الأطفال على صنع البيتزا بفنادق مرسى علم

وقال عاطف عثمان، الخبير السياحي ومدير أحد المنتجعات السياحية بمدينة مرسى علم، إن الفنادق تحرص دائماً على خلق جو ترفيهي لجذب نزلاء السياحة، من خلال تنظيم فعاليات يمكن للأطفال المشاركة فيها، برفقة عائلاتهم.

ولفت «عثمان»، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه تم إعداد يوم ترفيهي للأطفال برفقة عائلاتهم، حيث تم تدريب الأطفال على كيفية صنع البيتزا، بمعرفة الشيفات، في وجود أسرهم، الذين ظهرت عليهم علامات السعادة والبهجة بفاعليات المبادرة.

وأضاف الخبير السياحي أن الأسر دائماً تبحث عن سعادة أطفالها، وتفرغوا في هذا اليوم للتواجد بجوار أطفالهم، حتى الانتهاء من صنع البيتزا، ثم تناولوها معاً، ذلك في أجواء رائعة، بمصاحبة فرق «الأنيميشن»، وتشغيل موسيقى الأطفال، وحرص السائحون على التفاعل والتقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يسهم في تنشيط السياحة، وعمل جذب سياحي لمدينة مرسى علم.

مهرجان أسبوعي للأطفال وأسرهم بفنادق مرسى علم

وأوضح أحمد صالح، شيف عمومي بأحد المنتجعات السياحية في مرسى علم، أن الأطفال ارتدو زي الشيف، وأعد كل طفل منهم بيتزا بالطعم الذي يحبه، في حضور أفراد أسرته، مما أضفى أجواء من البهجة والسرور على الجميع.