فيلم 6 أيام لـ إياد نصار يتصدر الترند بسبب سفينة إيفير جيفن

تصدر فيلم 6 أيام لـ إياد نصار ترند مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد طرحه وتفاعل معه الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، حيث أنه تحدث عن أزمة جنوح سفينة إيفر جيفن.

وتحدث الفنان إياد نصار في فيلم 6 أيام عن كواليس حل أزمة جنوح سفينة إيفر جيفن من خلال ظهوره، وهو يحكي مع طفل صغير يجسد دور ابنه في العمل، وقال له «أنت واخد بالك إحنا كدا داخلين على خمس أيام في الأزمة دي، شوف كام سفينة واقفين مستنيين في الـ 6 أيام دول».

إياد نصار في فيلم 6 أيام

وتابع نصار قائلا: «أنا فاكر حوالي ربعمية حاجة وعشرين ابقى دور على الرقم دا، ودا رقم كبير جدا، وخلي بالك السفن دي مش مستنية يعدوا بس، لا، دول عليهم رجالة وكلهم عاملين حسابهم إن هما يكونوا وصلوا بعد 6 أيام، فأكيد أكلهم خلص والشرب والبنزين، وأنت عارف إن فيه سفن كان عليها حيوانات وعايزين ياكلو ويشربوا».

وبعد ذلك الاستعراض في الفيديو على أن التعامل مع جنوح السفينة بدأ في الساعة الثالثة فجرا، وأنهم بالفعل نجحوا في تحريك مؤخرة السفينة لمسافة 100 متر عن الضفة وأنه سيتم تحريكها بشكل كامل في الساعة الثالثة عصرا عندما يصبح التيار المائي في صالحنا، وبعدها يمكن إعادة تجربة نفس المحاولة مع مقدمة السفينة لينجحوا في تحريكها بشكل كامل.

الرئيس عبدالفتاح السيسي يعلن تعويم السفينة

وبعدها استعرض الفنان إياد نصار المنشور الذي شاركه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد النجاح في تعويم جنوح السفينة، حيث جاءت كالتالي «لقد نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب وبإعادة الأمور لمسارها الطبيعي بأيدي مصرية يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري».