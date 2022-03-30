إياد نصار: فيلم «6 أيام» ناقش تفاصيل بطولة إيفريجيفن بشكل وثائقي درامي

قال الفنان إياد نصار، إن فيلم «6 أيام» يُعتبر من أصعب الأعمال، خاصة وأنه عمل وثائقي درامي، لافتا إلى أن «إيفرجيفن» أزمة كبيرة ومخيفة، «كل العاملين في الهيئة كانوا مدركين لحجم الأزمة منذ لحظة وقوعها».

صدمة كبيرة

وأوضح «نصار» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه واجه صدمة كبيرة عند بدء العمل بالفيلم ومعرفة حجم الخسائر اليومية وطريقة العمل، وعجز العالم بأكمله عن المساعدة أو طرح حلول في وقت تمكن فيه رجال هيئة قناة السويس من حل الأزمة وتعويم السفينة في 6 أيام.

وأشار «نصار» إلى أن الخسارة اليومية خلال تعطل السفينة بلغت 17 مليونا وهو رقم كبير ومخيف، وحجم السفينة كبير جدا وتعطلها كان كارثيا وكأنها خرجت من القناة بشكل لا يمكن تخيله، والأرقام بشكل عام مخيفة لكل من يعرفها، لافتا إلى أن السفن التى كانت في الانتظار كانت بحاجة لخدمات وإمدادات مستمرة من المواد الغذائية والطاقة.

وأضاف «نصار» أن فيلم «6 أيام» يوصل الرسالة للجميع وينقل تفاصيل الأزمة والإنجاز الذي حققه رجال هيئة قناة السويس، والفيلم أخذ وقتا كبيرا، ودوري كان الأسهل في التصوير، لكن الإخراج والإنتاج بذلوا جهدا كبيرا في إعادة إنتاج مشاهد كثيرة من الأزمة بجودة عالية.

وأردف الفنان إياد نصار «في بداية الأمر رحبت جدا بفكرة المشاركة، ولما عرفت تفاصيل دوري والنص أدركت أهمية دوري في توضيح الإنجاز ببساطة للمشاهد».