رئيس النواب لـ المتغيبين: «رمضان لم يأت بعد.. أنتوا بتصوموا قبله ولا إيه»

مازح المستشار الدكتور حنفي جبالي،رئيس مجلس النواب ، الأعضاء خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن قائلا: "شهر رمضان لم يأت بعد.. انتم بتصوموا قبله ولا إيه؟".

جبالي يطالب النواب بالتواجد في القاعة لمناقشة جدول الجلسات

وضحك النواب، وعاود المستشار الدكتور حنفي جبالي حديثه قائلا: فين حزب النور يقولنا.. الصيام في شعبان مستحب ولا واجب؟، جاء ذلك على خلفية مطالبة رئيس المجلس من النواب بضرورة التواجد داخل القاعة لمناقشة باقى أعمال جدول الجلسات.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، وجه التهنئة لجموع الشعوب العربية والإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

مجلس الشيوخ يهنيء الرئيس بشهر رمضان

كما أرسل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب،برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية بمناسبةشهر رمضان المبارك ،وجاء النص على النحو التالى:

تحتفل الشعوب العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، وننتهز هذه المناسبة الطيبة لنتقدم إلى شعب مصر، وفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بخالص التهنئة القلبية وأطيب التمنيات بهذه المناسبة الدينية الجليلة، راجين المولى عز وجل أن ينعم علينا بالخير والبركات، وأن يكلل مسعانا وجهودنا فى خدمة شعب مصر بالنجاح لبلوغ أعلى مراتب السعادة والأمن والأمان.