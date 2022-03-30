تقرير: روسيا تحاول حماية عملتها بتثبيت سعر الذهب أمام الروبل

أعلن البنك المركزي الروسي في وقت سابق، استئناف شراء الذهب من البنوك، في محاولة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق المعادن الثمينة المحلية في روسيا، كما قرر تحديد سعر معين وثابت للشراء، وقدره 49 دولارًا للجرام وذلك حتى 30 يونيو، ويعد هذا السعر هو أقل من قيمة الذهب في السوق العالمية والتي تصل الآن إلى 61 دولارًا للجرام.

لماذا تسعى روسيا لتثبيت سعر جرام الذهب؟

وقالت مؤسسة «جولد إيرا»، إحدى المؤسسات البحثية في شؤون الذهب، إن وزارة الخزانة الأمريكية، حظرت الأسبوع الماضي، جميع معاملات الذهب مع البنك المركزي الروسي وهذا سبب ضررًا للروبل، وبناءً عليه حولت روسيا جميع المعاملات في سوق النفط مع الدول التي وصفتها بأنها «غير صديقة» بالروبل الروسي لكي تحافظ على سعر علمتها في الأسواق.

روسيا تثبت سعر شراء الذهب من البنوك حتى يونيو المقبل

وجاء قرار روسيا بشراء الذهب، كخطوة جديدة للحفاظ على قيمة عملتها، كما ثبتت سعر الجرام عند 5000 روبل، وهو ما سيحافظ على سعر العملة من التقلبات السعرية، وسوف يظل تحركات الذهب في الأسواق العالمية خاضعه لمعدلات الطلب والعرض في الأسواق.

وتوقعت المؤسسة انخفاض أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، نظرًا لشراء المركزي الروسي لكميات جديدة من الذهب، إذ أن روسيا تمتلك أكثر من 2000 طن متري من الذهب تقدر قيمتها بحوالي 140 مليار دولار.