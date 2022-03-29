إنشاء قاعدة بيانات لـ«سبائك الذهب» لمنع تزييفها وتعقبها حال السرقة

تعتزم كل من رابطة سوق السبائك في لندن ومجلس الذهب العالمي إنشاء قاعدة بيانات لسبائك الذهب في محاولة لمنع تجارة المعادن الثمينة المزيفة والسماح لمشتري السبائك بتعقب مصدرها، بالتعاون مع المناجم والمصافي والتجار.

قاعدة بيانات لسبائك الذهب

يهدف المخطط إلى استبعاد المعدن الأصفر المرتبط بالعنف والجريمة من السوق السائدة، إذ يتم استخراج الذهب بمليارات الدولارات كل عام في ظروف غير قانونية وتباع كميات كبيرة من قبل مجموعات بما في ذلك أمراء الحرب وتجار المخدرات، بحسب الجمعيتين.

وذكرت وكالة «رويترز» في عام 2019 أنَّ سبائك الذهب التي تمّ ختمها بشكل احتيالي بشعارات المصافي الكبرى أدخلت في السوق لغسل المعادن المهربة أو غير القانونية.

المناجم والمصافي وشركات الشحن ستشارك في المنظومة

«الرابطة» قالت إنَّ مناجم «Barrick» و«Newmont» ومصافي التكرير «Metalor» و«MKS PAMP» وشركات الشحن «Brinks» و«Loomis» ستشارك في الخطة التي تطلق تجريبياً إلى أن تمتد إلى جميع أنحاء العالم في نهاية المطاف، وأنه بمرور الوقت، سيساعد هذا المستهلكين والمستثمرين والمشاركين في السوق على الثقة في أن ذهبهم أصلي وأنه تم الحصول عليه بشكل مسؤول ومستدام.

وتعمل شركات التكرير وغيرها بالفعل على تشغيل تقنية تتبع الذهب، وقد أضافت ميزات أمان إلى سبائك الذهب التي تجعل تزويرها أكثر صعوبة، وتخطط الرابطة والمجلس، التعجيل باعتماد هذه الأنظمة والتأكد من أنهما يمكنهما العمل معًا، من خلال 6 مميزات أمنية لسبائك الذهب.

وتشير إلى أنَّه إذا تمّ استخدام التقنية على نطاق واسع، ستكون قاعدة البيانات قادرة على تتبع الذهب إذا لم يتمّ صهره من قبل أي شخص لا يسهم في البيانات، لكنها لن تحدد أصل الذهب المعاد تدويره الذي يدخل النظام.