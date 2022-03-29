تقرير يتوقع انخفاض أسعار الذهب حتى منتصف 2022: «المركزي» الروسي السبب

توقعت مؤسسة جولد إيرا، إحدى المؤسسات البحثية في شؤون الذهب، انخفاض أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، بعد توقعات بشراء البنك المركزي الروسي لكميات جديدة من الذهب، عقب توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونًا في 9 مارس يعفي الأفراد من دفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 20% عند شراء الذهب، وبالتالي زاد الطلب على المعدن الأصفر من الأسر وأوقف البنك المركزي الروسي شراء الذهب من البنوك في منتصف مارس.

وأضاف التقرير أن البنك المركزي الروسي يخطط لاستئناف شراء الذهب من البنوك اعتبارًا من اليوم في محاولة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق المعادن الثمينة المحلية، موضحًا أن البنك سوف يدفع سعًرا ثابتًا قدره 5000 روبل أي حوالي 49 دولارًا للجرام من الذهب بين 28 مارس و30 يونيو، وهذا أقل من قيمة الذهب في السوق الدولية، الأمر الذي قد يكون دافعًا لهبوط أسعار الذهب، حتى منتصف 2022.

وتابع أن أسعار الذهب حققت المستهدف لها أمس الأول من خلال هبوط الأسعار العالمية بعد تحقيق المستهدف ليصل سعر الأوقية 1910 دولارات.

توقعات باستمرار هبوط أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

وتشير تقارير المؤسسات المتخصصة في الأبحاث، إلى استمرار هبوط أسعار الذهب خلال الفترة القادمة، إذ أن روسيا تمتلك أكثر من 2000 طن متري من الذهب تقدر قيمتها بحوالي 140 مليار دولار، وهذا يمثل خامس أكبر مخزون من الذهب في العالم، ويشكل الذهب ما يقرب من 20% من إجمالي احتياطيات موسكو، ومع ذلك جرى تجميد 300 مليار دولار من احتياطيات روسيا - أي حوالي 50% من إجمالي الاحتياطيات كجزء من العقوبات الغربية.

ولفتت إلى أنه قد يكون الشرق الأوسط هو البديل لشراء الذهب الروسي وإذا قرر البنك المركزي الروسي أن يعيد التوازن إلى الأسواق بشراء الجرام بسعر 49 دولارًا، فهذا يعني أن الأسعار سوف تنخفض.

وتوقعت المؤسسات أن تشتري روسيا الذهب لاستخدامه في مبادلة الذهب بعملات أجنبية أكثر سيولة لا تخضع للعقوبات الحالية، إذ أن هناك طريقة أخرى لبيع السبائك من خلال أسواق الذهب، ويمكن أيضًا استخدام الذهب لشراء السلع والخدمات مباشرة من البائعين الراغبين في ذلك، وهذا سيكون المحرك بالنسبة لمسألة العرض والطلب فى السوق.