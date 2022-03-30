كشفت محافظة القاهرة في بيان رسمي لها، منذ قليل، عن مواعيد عمل وسائل النقل العام والجماعي في رمضان 2022، وهي المواعيد التي سيتم تطبيقها بعد أيام قليلة بحلول شهر رمضان الكريم، للتسهيل على مختلف المواطنين وإحداث سيولة مرورية، حيث شددت المحافظة على تكثيف الرقابة على مختلف الخطوط على مدار ساعات الشتغيل.

في نقاط.. مواعيد عمل وسائل النقل العام والجماعي في رمضان 2022

وتستعرض «الوطن» تفاصيل مواعيد عمل وسائل النقل العام والجماعي في رمضان 2022، وهي كالتالي:

- مواعيد خروج السيارات إلى الخدمة خلال شهر رمضان: سوف يتم خروج نسبة 50 % إجمالي سيارات الأسطول في تمام الساعة 5.30 صباحا، على أن يستمر خروج باقي سيارات الأسطول بنسبة 50% بشكل تدريجي وحتى الساعة 8.30 صباحا.

- استمرار عمل تلك السيارات من أجل تغطية وقت ذروة ما قبل الإفطار.

المواعيد في فترة ما بعد الإفطار

- أما عن الفترة ما بعد الإفطار فسيتم مد ساعات العمل، فيما يتعلق بمجموعة من خطوط النقل العام، حيث سيكون آخر موعد لقيام السيارات بعد منتصف الليل وسوف تكون نهاية الخدمات في أطراف المدينة بعد الواحدة صباحا في المناطق التالية: «السيدة زينب – السيدة عائشة – الإمام الليثي – الأزهر الشريف - الإمام الشافعي – مسجد سيدنا الحسين – جامع عمرو».

خدمة ليلة خلال أيام شهر رمضان 2022

- خدمة ليلية على مدار أيام شهر رمضان في المناطق ذات الطابع الديني والتجاري بداية من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 5 صباحا، من أجل تقديم أفضل الخدمات لكل جمهور الركاب.

- بالنسبة للنقل الجماعي سوف يتم مد سهر عدد من الخطوط «الميني باص» والمتعلقة بمشروع شركات النقل الجماعي للركاب داخل محافظة القاهرة، حيث إنه يمثل نسبة 65% من إجمالي خطوط النقل الجماعي.