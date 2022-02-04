النقل العام بالقاهرة: لا زيادة في ثمن التذاكر.. الأتوبيسات تعمل بالسولار

قال اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إنه لا زيادة في أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام بالقاهرة الكبرى، بعد قرار زيادة أسعار البنزين 25 قرشا لكل لتر، مضيفا أن أتوبيسات النقل العام تعمل بالسولار وبالتالي لا مساس بسعر التذكرة.

وأضاف رزق، في تصريح خاص لـ «الوطن» أن اتوبيسات النقل العام تخدم سكان القاهرة الكبرى، وجار حاليا تنفيذ خطة تحويل أتوبيسات النقل العام من العمل بالسولار إلى الغاز والكهرباء، لتكون صديقة للبيئة والحد من التلوث، على أن يتم ذلك خلال الـ 5 سنوات المقبلة.

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زيادة أسعار البنزين

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية، وذلك للربع الأول من عام 2022.

وقالت وزارة البترول في بيان لها، اليوم الجمعة، إن اللجنة انتهت إلى تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا كالآتي:

7.25 جنيه للبتر بنزين 80.

8.50 جنيه للتر البنزين 92.

9.50 جنيه للتر بنزين 95.

تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.

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ارتفاع أسعار النفط العالمية

جاءت ارتفاعات أسعار البنزين الجديدة في مصر نظرا للارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار النفط العالمية خلال التعاملات العالمية منذ شهر أكتوبر الماضي.

وتخطت أسعار النفط حاجز 91 دولارا للبرميل الواحد، ما يمثل ارتفاعا غير مسبوق في أسعار النفط، لم يحدث منذ عدة سنوات وهو ما يؤثر على سعر استيراد المواد البترولية من الخارج.