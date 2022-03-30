سنة «مع الشغل» لمتهمين اثنين بالتعدي بالضرب على طفل من ذوي الهمم

أصدرت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار محمود عابدين حكما في واقعة التنمر المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي موضوع التعدي بالضرب لطما على طفل معاق ذهنيا من ذوي القدرات الخاصة وانتهاك خصوصيته بتصويره حال ارتكاب الفعل الاجرامي.

حبس متهمين اثنين سنة مع الشغل

وقضت المحكمة بجلسة الأمس، بحبس المتهمين «يوسف. ر. م»، و«سيد ن ع»، بحبس كل منهما سنة مع الشغل.

تفاصيل الواقعة وحيثيات الحكم

وتعود أحداث تلك الواقعة بقيام المتهمين واللذين تربطهما بالمجني عليه «طفل من ذوي الهمم» بلال. أ. ر، صلة جيرة وقاما بالتنمر عليه واستعرضا القوة ضده بقصد تخويفه ووضعه موضع السخرية والحط من شأنه وإقصائه من محيطه الاجتماعي ووضعاه في حالة تهدد احترام كرامته.

وجاء في حيثيات الحكم في القضية رقم 81 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة أن ما ارتكبه المتهمان يعد تعديا وتهديدا لبدنه، وعدم احترام لكرامته الشخصية واستغلالا لضعفه وحاله والسخرية منه، لاسيما أنه صاحب إعاقة، ضاربين عرض الحائط بالقيم الانسانية النبيلة للمجتمع المصري وحقوق الطفل والاشخاص ذوي الاعاقة وتعمدهما التعدي على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري، مما خالف الثوابت والقيم المصرية.