تجديد حبس 3 متهمين بهتك عرض شاب معاق ذهنيًا بالعجوزة

قررت النيابة العامة، تجديد حبس 3 متهمين على خلفية هتك عرض طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، بمنطقة العجوزة، لمدة 15 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية حول الواقعة.

إحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة خلال ساعات

وقالت مصادر مطلعة على التحقيقات، إن النيابة العامة، ناقشت المتهمين حول ملابسات الواقعة، وسجلت اعترافاتهم وأجرت معاينة للمكان الذي شهد الجريمة.

وأضافت المصادر أن النيابة العامة تسلمت التحريات الأولية التي أدانت المتهمين بارتكاب الواقعة، واستعجلت تقرير الطب الشرعي الخاص بالضحية؛ تمهيدا لإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية العاجلة خلال الساعات القليلة المقبلة.

هتك عرض شاب في العجوزة

ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، التي جرت تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد هاني شعراوي رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال الجيزة، أن بداية الواقعة، كانت بورود بلاغ من ربة منزل تفيد بتعرض نجلها، معاق ذهنيا، لواقعة هتك عرض، والتعدي عليه جنسيا من قبل 3 أشخاص.

وعلى الفور بدأت القوات في فحص البلاغ، وإجراء التحريات اللازمة بشأن الواقعة، وتبين صحة البلاغ، وأن 3 أشخاص استغلوا إعاقة الضحية، وتعدوا عليه جنسيا، وقاموا بهتك عرضه بالقوة، وتم استئذان النيابة العامة وألقي القبض عليهم.

المتهمون يعترفون بالواقعة

عقب إلقاء القبض على المتهمين، واقتيادهم إلى قسم شرطة العجوزة، اعترفوا بارتكاب الواقعة بأنهم استغلوا إعاقة الضحية، وتعدوا عليه جنسيا، وتم التحفظ عليهم، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات، وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

إحالة المتهمين بهتك عرض طفل سوداني

في سياق منفصل، أحالت النيابة العامة المتهمين بهتك عرض طفل سوداني الجنسية، بمنطقة عين شمس، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن القضية تضم 3 متهمين، قاموا باستدراج المجني عليه إلى شقة أحدهم وتعدوا عليه وهتكوا عرضه.