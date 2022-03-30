تفاصيل التعاون بين التضامن والتعليم لتوعية طلبة المدارس بأضرار المخدارات

أعلن عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، عن تنفيذ برنامج «اختار حياتك لتوعية طلاب المدارس بأضرار المخدرات» بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم داخل 2000 مدرسة سنويا، مشيرا إلى أنه يجري استهداف 200 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية سنويا، كذلك تنفيذ برامج التوعية داخل 750 مركز شباب و23 جامعة حكومية وأهلية وخاصة، و81 معهد متوسط وعالي على مدار 2021، مع إعداد 40 معسكر شبابي.

إنشاء رابطة تضم 32 ألف شاب وفتاة على مستوى الجمهورية

وأضاف «عثمان» أن الصندوق أنشأ رابطة تضم 32 ألف شاب وفتاة على مستوى الجمهورية وتدريبهم على برامج الوقاية من الإدمان وشرح آليات عمل الخط الساخن لعلاج الإدمان، و الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بأضرار تعاطى المخدرات.

إنتاج 8 مراحل من الحملة الإعلامية «أنت أقوى من المخدرات»

وأوضح مساعد وزيرة التضامن أنه جرى إنتاج 8 مراحل من الحملة الإعلامية« أنت أقوى من المخدرات» بمشاركة اللاعب الدولى محمد صلاح، والبطل أحمد عبد اللطيف، موضحا أن إجمالي المشاهدات 162 مليون على وسائط التواصل الاجتماعي.

وتابع عثمان خلال اجتماعه مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن عدد المشاركين بالصفحة الرسمية للصندوق على فيسبوك 2 مليون مشترك، 85% منهم تحت سن 35 عام، وجرى تدشين حملة إعلامية بعنوان «المخدرات رحلتها قصيرة متسافرهاش» خلال رمضان 2021، وحققت 33 مليون مشاهدة على وسائل التواصلوساهمت الحملة في زيادة الاتصالات على الخط الساخن 400% .

وفى إطار تكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن الاجتماعي تم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية بالمناطق المطورة «بديلة العشوائيات» مثل حى الأسمرات والمحروسة وحدائق اكتوبر ، وروضة السيدة بمحافظة القاهرة وبشاير الخير بمحافظة الإسكندرية، وكذلك المناطق التي سيتم تطويرها.

تنفيذ أكثر من 147 ألف زيارة منزلية للأسر

وأشار إلى أنه جرى تنفيذ أكثر من 147 ألف زيارة منزلية للأسر في هذه المناطق للتوعية بأضرار المخدرات وذلك منذ تنفيذ الأنشطة فى هذه المناطق وحتى يناير 2022، كما تم افتتاح 6 عيادات للصندوق في هذه المناطق واستقبلت 9219 مريض.

وأكد أنه تم توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة مع تخصيص يوم من كل أسبوع للسيدات بهذه العيادات وتقديم المشورة وإحالة المرضى لتلقى العلاج فى المراكز التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن 16023 كذلك تنفيذ البرامج التوعوية في القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية « حياة كريمة».