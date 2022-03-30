التضامن: دخول الأسر الجديدة لـ«تكافل وكرامة» تدريجيا.. أول ابريل

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه سيتم البدء في إدخال 450 ألف أسرة لبرنامج «تكافل وكرامة» أول ابريل القادم 2022، مشيرة إلى أن بعضهم فئات فقيرة جدا سيأخذون الدعم بأثر رجعي، وذلك وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بروتوكول تعاون بين التضامن وجمعية تحسين أوضاع المرأة والطفلة

وتابعت القباج: «هناك أسر منذ عامين على قوائم الانتظار، ولن نطلب شيئا من الموازنة، نظرا لأنها تدعم موضوعات عدة، وسيتم دعمها بالموارد الموجودة لدينا، بالشراكة مع المجتمع المدنى، خاصة للفئات الهشة».

جاء ذلك فى تصريحات صحفية للوزيرة على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن و جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفلة.

وأوضحت وزيرة التضامن، أنه سيتم البدء فى دعم الأسر الجديدة أول ابريل، بما لا يؤثر على الموازنة، وبما يدعم إجراءات الحماية الاجتماعية، لافتة إلى أنه سيتم دخولهم جميعا تدريجيا، حيث يتم البدء بـ250 ألف أسرة كأول دفعة، ثم الدفعة التى تليها.

التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية للتحقق من البيانات

وأكدت أنه يتم التحقق من البيانات، لأن هناك بيانات مر عليها أكثر من عام، ويتم التحقق من البيانات بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية في التحقق من البيانات، بجانب التحقق الميدانى من البيانات.

وأشارت القباج، إلى أنه يتم إجراء تحقق أخير على الضمان الاجتماعى قبل تحويله نهائيا إلى برنامج «تكافل وكرامة» حين صدور القانون الموحد الجديد.

ارتفاع عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة إلى 4.2 مليون أسرة

وأوضحت القباج، إلى أن أعداد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة ارتفعت من 1.68 مليون أسرة عام 2014، إلى 3.8 مليون أسرة عام 2021 بنسبة زيادة 120%، ثم ارتفعت بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة عدد الأسرة المستفيدة من تكافل وكرامة إلى 4.2 مليون أسرة، كما ارتفعت الموازنة المخصصة للدعم النقدي من 3.7 مليار جنيه عام 2014 إلى 19 مليار جنيه عام 2021، بنسبة 500 % زيادة.

إتاحة فرصة للطلاب بالتنسيق مع رؤساء الجامعات

وأوضحت القباج، أن هناك اجراءات تتخذ تجاه الأسر الأولى بالرعاية بخلاف الدعم النقدي، والتى تتمثل فى المساعدات الاجتماعية للمناطق التى بها حساسية لدرجة الفقر الشديد أو لبعض الفئات، ويتم تخصيصها لتكافؤ الفرص التعليمية، واتاحة فرصة للطلاب بالتنسيق مع رؤساء الجامعات على مستوى 27 جامعة.

وأشارت إلى أنه يتم سداد المتأخرات على الطلاب، وتقديم دعم متمثل فى الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة لذوى الإعاقة قبل الامتحانات، كما سيتم الانتهاء من توزيع لاب توب ناطقة للطلاب المكفوفين وكراسى لذوى الاعاقات الحركية.