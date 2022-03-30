حالة الطقس غدا الخميس 31-3-2022 في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها قبل قليل، عن تفاصيل حالة الطقس غدا الخميس، موضحة أنّ درجات الحرارة العظمى غدا، ترتفع بمقدار درجتين إلى 3 على مدن ومحافظات الجمهورية كافة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على جميع محافظات ومدن جنوب الصعيد، تصل إلى 36 درجة خلال ساعات النهار، ما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، كما أنّ الطقس سيكون مشمسا طوال فترات النهار، ولن يوجد أي نشاط للرياح.

حالة الطقس غدا

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ الطقس يكون حار على محافظات ومدن جنوب سيناء وشمال الصعيد، مع وجود شبورة مائية، ويترتب عليها طقس غائم جزئيا، أما محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، فيسود طقس مائل للحرارة، حيث تسجل درجات الحرارة 31 درجة، وعلى السواحل الشمالية الشرقية وووسط سيناء فيسود طقس دفئ، مع استمرار وجود الشبورة المائية ووجود نشاط للرياح الشمالية الغربية، على فترات متقطعة خلال ساعات النهار.

درجات الحرارة

جاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس فى مصر على النحو التالي:

القاهرة 29 14

الإسكندرية 26 132

وادي النطرون 28 14

طنطا 29 13

شبين الكوم 29 11

دمنهور 29 12

بلطيم 24 13

مطروح 27 14

السلوم 30 15

سيوة 30 13

بورسعيد 23 13

دمياط 23 13

الزقازيق 29-14

المنصورة 29 14

الإسماعيلية 29 14

السويس 29 14

العريش 22 12

رفح 21 11

رأس سدر 26 13

نخل 26 10

نويبع 28 15

طابا 27-14

كاترين 24 05

الطور 27 14

شرم الشيخ 30 17

الغردقة 30 17

مرسى علم 28 15

الفيوم 29 14

بني سويف 29 13

المنيا 29 12

أسيوط 29 13

سوهاج 30 13

قنا 31 14

الأقصر 33 15

أسوان 35 16

إدفو 36 13

أبو سمبل 34 16

الوادي الجديد 32 15

شلاتين 30 15

ابو رماد 29 14

حلايب 26 18

راس حدربة 25 17