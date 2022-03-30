10 نصائح لصيام آمن في الطقس الحار.. أبرزها تجنب العصائر المعلبة

وجّه المركز القومي للبحوث، العديد من النصائح والإرشادات الصحية للمواطنين، قبل صيام شهر رمضان المبارك، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، من ارتفاعات متتالية في درجات الحرارة بشكل متفاون طوال الشهر الكريم، حيث يتزامن هذا العام مع التقلبات المناخية المرتبطة بفصل الربيع.

نصائح للصائمين في الحر

وترصد السطور التالية، نصائح مهمة للصائمين في الطقس الحار، حسب ما قالت الدكتورة ضحى عبده، بـ المركز القومي للبحوث، في تصريحات تليفزيونية سابقة، وهي كما يلي:

1. يجب أن يكون الإفطار على «تمر»، والأفضل تناول وجبة الإفطار بعد أداء صلاة المغرب، لتجهيز المعدة لاستقبال الطعام بعد فترة الصيام الطويلة، لهذا من الأفضل تناول التمر، لأنها خفيفة على المعدة وسهلة الهضم، عكس الدهون والنشويات التي قد تتسبب في آلام بالمعدة بعد الصيام.

2. يجب أن تضم الوجبة فيتامينات وأملاح معدنية وكربوهيدات وبروتنينات، لمساعدة الجسم على الاحتفاظ بنشاطه خلال ساعات النهار الحارة.

3. «الشوربة» مهمة على مائدة الإفطار، لذا يجب تناولها في البدية من أجل تنشيط المعدة.

4. يجب تقسيم وجبات الإفطار على عدة مراحل، تجنبا لامتلاء المعدة بالطعام مرة واحدة.

5. يفضل تناول وجبة خفيفة بعد صلاة التراويح، تضم أطعمة خضراء، لأنها مفيدة للجسم.

6. تناول كميات كافية من الماء والعصائر، بدءا من فترة الإفطار ووصولا إلى وجبة السحور، لمنع الجسم من التعرض للجفاف من ارتفاع درجات الحرارة أثناء فترات الصيام، على ألا تقل كمية المياه عن 2 7. 3 لترات، ونحو 8 أكواب من العصائر الرمضانية أو الطبيعية واللبن، ويجب تجنب العصائر المعلبة أو المشروبات الغازية.

8. تقليل المشروبات التي تحتوي على كافيين، مثل الشاي والقهوة، فهذه المشروبات تساعد على إدرار البول، وبالتالي تقل نسبة السوائل في الجسم، ما قد يعرض الجسم للجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة، أثناء الصيام.

9. تقليل تناول الحلويات والمخللات، فقد تزيد الإحساس بالعطش الشديد خلال الصيام.

10. الإكثار من تناول الفواكه الطبيعية والخضراوات بجميع أنواعها، حيث تمد الجسم بالأملاح المعدنية والالياف الغذائية التي يحتاجها الجسم للمحافظة على نشاطه خلال فترات النهار.