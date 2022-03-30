حالة الطقس غدا.. هيئة الأرصاد الجوية تؤكد ارتفاع درجات الحرارة

أكدت الدكتور منار غانم، بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تواصل ارتفاعها التدريجي، كما توقعت الأرصاد منذ بداية الأسبوع الجاري، حيث أن هناك فارق ما بين 5-6 درجات ما بين حالة الطقس منذ بداية الأسبوع، وحتى بداية الأسبوع المقبل، وعن حالة الطقس غدا كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، فسيكون مائل للحرارة على وسط البلاد وشديد الحرارة جنوبا.

حالة الطقس غدا.. هيئة الأرصاد الجوية

وأضافت غانم في تصريحات لـ«الوطن»، أن درجات الحرارة في حالة الطقس غد حسب توقعات الأرصاد الجوية، ستشهد ارتفاعا بنحو درجتين عن درجة الحرارة المسجلة اليوم على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، أن الطقس سيكون شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، في حين سيكون حارا على مدن جنوب سيناء ومحافظات شمال الصعيد، ودافئ على السواحل الشمالية الشرقية، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط والوجه البحري والقاهرة الكبري.

وأشارت عضو المكتب الإعلامي بهيئة الارصاد الجوية، إلى أنه مع بداية ساعات الليل نبدأ بالشعور بالتحسن في حالة الطقس مع انخفاض ما يقرب من 10 -12 درجات على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، ويتحول الطقس إلى شديد البرودة في ساعات الليل المتأخرة.

درجات الحرارة

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء في مصر على النحو التالي:

القاهرة 27 13

الإسكندرية 23 12

وادي النطرون 25 12

طنطا 25 13

شبين الكوم 26 13

دمنهور 24 12

بلطيم 21 10

مطروح 22 10

السلوم 23 09

سيوة 27 09

بورسعيد 22 14

دمياط 21 13

الزقازيق 27 13

المنصورة 24 12

الإسماعيلية 26 10

السويس 25 12

العريش 23 12

رفح 22 11

رأس سدر 25 12

نخل 26 03

نويبع 28 15

طابا 26 14

كاترين 24 05

الطور 25 14

شرم الشيخ 31 18

الغردقة 29 14

مرسى علم 28 15

الفيوم 27 12

بني سويف 28 12

المنيا 28 11

أسيوط 29 12

سوهاج 30 11

قنا 32 12

الأقصر 35 13

أسوان 35 15

إدفو 36 15

أبو سمبل 34 15

الوادي الجديد 35 12

شلاتين 30 15

أبو رماد 29 14

حلايب 26 18

رأس حدربة 25 17