حالة الطقس غدا الأربعاء 29-3-2022 في مصر.. حار نهارا بارد ليلا

كشفت الهيئة العامة للارصاد الجوية التاعة للطيران المدني، عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدا الأربعاء الموافق 30 مارس الحالي، إذ يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، حار جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، بارد ليلا على الأنحاء كافة.

حالة الطقس غدًا

وأوضح خبراء الأرصاد، أنّ الطقس غدا يشهد شبورة مائية صباحا على مناطق الجمهورية كافة، وتكون الأجواء غائمة عدا جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، حيث تشهد نشاط للرياح، فضلا عن أجواء مشمسة في مناطق جنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدا

جاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء 30 مارس في مصر على النحو التالي:

سجلت القاهرة 27 13

سجلت الإسكندرية 23 12

سجلت وادي النطرون 25 12

سجلت طنطا 25 13

سجلت شبين الكوم 26 13

سجلت دمنهور 24 12

سجلت بلطيم 21 10

سجلت مطروح 22 10

سجلت السلوم 23 09

سجلت سيوة 27 09

سجلت بورسعيد 22 14

سجلت دمياط 21 13

سجلت الزقازيق 27 13

سجلت المنصورة 24 12

سجلت الإسماعيلية 26 10

السويس 25 12

العريش 23 12

رفح 22 11

رأس سدر 25 12

نخل 26 03

نويبع 28 15

طابا 26 14

كاترين 24 05

الطور 25 14

شرم الشيخ 31 18

الغردقة 29 14

مرسى علم 28 15

الفيوم 27 12

بني سويف 28 12

المنيا 28 11

أسيوط 29 12

سوهاج 30 11

قنا 32 12

الأقصر 35 13

أسوان 35 15

إدفو 36 15

أبو سمبل 34 15

الوادي الجديد 35 12

شلاتين 30 15

أبو رماد 29 14

حلايب 26 18

رأس حدربة 25 17