درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-3-2022 في مصر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود مزيد من الارتفاع فى درجات الحرارة، وذلك على جميع مدن ومحافظات الجمهورية خلال ساعات النهار.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على مدن مصر الوسطى، فيما يسود طقس دافئ على المحافظات المطلة على البحر التوسط، ويسود طقس شديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد، خلال ساعات النهار، في حين يصبح الطقس باردا مع بداية ساعات الليل.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن الطقس سيكون غائما جزئيا خلال ساعات النهار على الوجه البحري والقاهرة الكبري، مع استمرار تكون الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر وتستمر حتى التاسعة صباحا.

درجات الحرارة

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس فى مصر على النحو التالي:

القاهرة 29 14

الإسكندرية 26 13

وادي النطرون 28 14

طنطا 29 13

شبين الكوم 29 11

دمنهور 29 12

بلطيم 24 13

مطروح 27 14

السلوم 30 15

سيوة 30 13

بورسعيد 23 13

دمياط 23 13

الزقازيق 29-14

المنصورة 29 14

الإسماعيلية 29 14

السويس 29 14

العريش 22 12

رفح 21 11

رأس سدر 26 13

نخل 26 10

نويبع 28 15

طابا 27-14

كاترين 24 05

الطور 27 14

شرم الشيخ 30 17

الغردقة 30 17

مرسى علم 28 15

الفيوم 29 14

بني سويف 29 13

المنيا 29 12

أسيوط 29 13

سوهاج 30 13

قنا 31 14

الأقصر 33 15

أسوان 35 16

إدفو 36 13

أبو سمبل 34 16

الوادي الجديد 32 15

شلاتين 30 15

ابو رماد 29 14

حلايب 26 18

راس حدربة 25 17