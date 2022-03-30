روسيا: لا نرى بادرة انفراج في المحادثات مع أوكرانيا

أعلنت الرئاسة الروسية «الكرملين»، أن روسيا لا ترى بادرة انفراج في المحادثات مع أوكرانيا، وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أمس، إن روسيا لم تلاحظ أي شيء واعد في محادثات السلام مع أوكرانيا، وفقا لوكالة رويترز.

وأوضح أن موسكو رحبت بتقديم كييف مطالبها بشكل مكتوب، لكن هناك فترة طويلة من العمل في المستقبل.

وقال مفاوضون من الجانب الأوكرانى، إنهم اقترحوا تبني وضع محايد لضمانات أمنية في محادثات مع روسيا بإسطنبول، ما يعني أن أوكرانيا لن تنضم إلى تحالفات عسكرية أو تستضيف قواعد عسكرية.

وقال كبير مستشاري الرئاسة الأوكرانية، ميخايلو بودولياك، إن الضمان على غرار المادة 5 لحلف الناتو التي تلزم أعضاء التحالف بالدفاع عن بعضهم، وستشمل دولا مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وتركيا وفرنسا وألمانيا للمشاركة بشكل قانوني في حماية أوكرانيا من أي عدوان، وفقا لصحيفة جارديان البريطانية

موسكو: هناك فترة طويلة من العمل في المستقبل

وأكد المفاوضون للصحفيين عقب محادثات في تركيا إن المقترحات ستشمل فترة مشاورات مدتها 15 عاما بشأن وضع شبه جزيرة القرم المرفقة، ويمكن أن تدخل حيز التنفيذ حال وقف إطلاق النار الكامل.

وقال حاكم تشيرنيهيف فيانشيسلاف تشاوس، إن روسيا واصلت مهاجمة المدينة رغم تعهد موسكو بتقليص الأنشطة العسكرية في المنطقة بشكل كبير، وفقا لـ«بي بي سي».

وأشار رئيس بلدية المدينة، فلاديسلاف أتروشينكو، إلى إن الهجمات الروسية على تشيرنيهيف زادت بالفعل منذ مطالبة روسيا بتقليص العمليات، متابعا: «لا نصدق الروس لأننا رأينا أنه لا توجد مرة واحدة تلتزم فيها قواتهم العسكرية بوعدها».

أوكرانيا: لا نصدق الروس

في سياق متصل، قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إن بكين وموسكو أكثر تصميما على تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون، بعد اجتماع في الصين مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، مؤكدا على دعم الصين لاستمرار محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.