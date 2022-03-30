آخر تطورات حرب روسيا وأوكرانيا .. الأمم المتحدة تحذر من مجاعة عالمية

تشهد الحرب الروسية الأوكرانية تطوّرات جديدة ومتصاعدة يوماً بعد يوم، وهو الأمر الذي انعكس على محركات البحث حول آخر تطورات حرب روسيا وأوكرانيا، التي دخلت شهرها الثاني على التوالي، منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شن عملية عسكرية ضد أوكرانيا بهدف حماية المواطنين في إقليم الدونباس من عمليات إبادة تُرتكب ضدهم من قبل القوات الأوكرانية، إضافة إلى منع عسكرة أوكرانيا من قبل عدة دول غربية، وأخيراً وقف تمدد نفوذ حلف شمال الأطلسي «الناتو» بالقرب من حدود روسيا.

آخر تطورات روسيا وأوكرانيا.. الأمم المتحدة تحذر من مجاعة

وحول آخر تطورات حرب روسيا وأوكرانيا، حذر برنامج الغذاء العالمي التابع منظمة الأمم المتحدة من إمكانية أن تتسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، في مجاعة عالمية، خاصة في دول العالم الثالث، التي تعتمد على استيراد القمح الأوكراني، مؤكّداً أنَّ تأُثيراتها قد تتجاوز ما حدث خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم، أن المزارعين الأوكران الذين يتميزون بزراعة القمح مشغولون الآن بمحاربة الروس، الأكر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار القمح، مشيراً إلى أنَّ آخر تطورات حرب روسيا وأوكرانيا، انعكست على تخفيض حصص الغذاء التي كان يوفرها البرنامج لـ125 مليون شخص حول العالم، وذلك لأن البرنامج كان يشتري 50% من حبوبه من الدول الأوكرانية.

2.5 مليار دولار تكلفة استضافة اللاجئين في إيرلندا

ولم تسلم الدول المجاورة لأوكرانيا، من آخر تطورات حرب روسيا وأوكرانيا، حيث دفعت هي الأخرى ضريبة العملية العكسرية، إذ أعلنت الحكومة الإيرلندية، أنَّ خزينتها قد تتكلف 2.5 مليار يورو مقابل استضافة اللاجئين الأوكرانيين قد تصل إلى 2.5 مليار يورو وفقًا لما ذكرته قناة «العربية»، لافتة إلى أنَّها قد تحتاج إلى توفير 35 ألف منزل لاستضافة اللاجئين خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتعليقاً على آخر تطورات حرب روسيا وأوكرانيا، توجه رافائيل غروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أوكرانيا اليوم، لزيارة عدد من المنشآت النووية، لضمان أمنها وسلامتها، منعاً لوقوع أي كارثة نووية قد تنتج على خلفية العملية العسكرية.