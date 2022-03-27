أخبار حرب روسيا وأوكرانيا اليوم.. بدء جولة مفاوضات جديدة غدا في تركيا

في خضم الأزمة الدائرة على أرض الواقع بأوكرانيا، وتزامنا مع المفاضات بين موسكو وكييف التي لم تسفر عن نتائج حتى الوقت الحالي، قال مفاوض أوكراني، إنه يتم عقد جولة محادثات جديدة مع روسيا بدءا من غد الإثنين، وحتى 30 مارس الجاري في تركيا، وذلك ضمن أخبار حرب روسيا وأوكرانيا اليوم.

وأعلنت الأمم المتحدة، أن نحو 4 ملايين شخص فروا من أوكرانيا بسبب الحرب، مشيرة إلى مقتل 1119 مدنيا، وإصابة 1790 آخرين منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

الأمم المتحدة: 4 ملايين شخص فروا من أوكرانيا بسبب الحرب

وفي التفاصيل بشأن أخبار حرب روسيا وأوكرانيا اليوم، كشفت الأمم المتحدة عن مقتل 15 فتاة و32 صبيا، بالإضافة إلى 52 طفلا جراء الحرب الروسية، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تكون أعداد الضحايا أعلى بكثير من المعلن حاليا؛ مرجعة السبب إلى عدم وصول التقارير من بعض المناطق التي يدور فيها قتال.

واشنطن تعلن إرسال مدمرة أمريكية إلى بولندا

وأعلنت واشنطن، إرسال مدمرة أمريكية إلى بولندا لتعزيز تماسك الناتو، موضحة أنه يتم إجراء مناورات مع البحرية البولندية.

وأشارت أوكرانيا إلى أن روسيا تحاول حصار قواتها في شرق البلاد، منوهة بأن القوات الأوكرانية تشن هجمات صغيرة مضادة.

وأكد الجيش الأوكراني، في وقت سابق اليوم، أن قواته صامدة في العديد من الجبهات بجنوب وشرق البلاد، ونوهت السلطات الأوكرانية، بأن بعض المناطق التي دخلتها القوات الروسية لا سيما في الجنوب الشرقي أو شرق البلاد، تشهد قريبا حرب شوارع وعصابات.

الجيش الأوكراني: قواتنا صامدة في العديد من الجبهات

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وفرضت عدة دول غربية، عقوبات على روسيا على رأسها أمريكا وبريطانيا، وجرت مفاوضات بين الطرفين لم تسفر عن نتائج سوى السماح بممرات إنسانية آمنة لخروج المدنيين.