للمرة الأولى.. أوكرانيا توافق على مطالب روسيا بعدم الانضمام للناتو

أفاد موقع «روسيا اليوم» في نبأ عاجل منذ قليل أنَّ حكومة أوكرانيا وافقت لأول مرة على تلبية سلسلة المطالب المبدئية المطروحة من قبل الجانب الروسي.

وقال فلاديمير ميدينسكي كبير المفاوضين الروس في المفاوضات مع أوكرانيا، إنَّ الحكومة الأوكرانية وافقت، خلال اجتماع عقد أمس في اسطنبول التركية على تلبية المطالب المبدئية المعلنة من قبل روسيا.

أوكرانيا وافقت على تطبيق سلسلة الشروط

وأضاف «ميدينسكي»، للصحفيين اليوم: «أمس أكّد الجانب الأوكراني لأول مرة وبصورة خطية استعداده لتطبيق سلسلة الشروط ذات الأهمية القصوى لبناء علاقات طبيعية مع روسيا في المستقبل».

وأوضح كبير المفاوضين أنَّ الوثيقة التي سلمها وفد كييف إلى المفاوضين الروس أمس تنص على مبادئ اتفاقية مستقبلية محتملة بين الدولتين والتي تنص على التالي:

وثيقة مبادئ اتفاقية مستقبلية محتملة بين الدولتين

1) تخلي أوكرانيا عن فكرة انضمامها إلى حلف الناتو وإثبات وضعها كدولة خارج أي تكتلات عسكرية سياسية.

2) التزام أوكرانيا بعدم السعي إلى الحصول على أسلحة نووية أو غيرها من أسلحة الدمار الشامل.

3) التزام أوكرانيا بعدم استضافة قواعد وقوات أجنبية في أراضيها.

4) التزام أوكرانيا بعدم إجراء أي تدريبات عسكرية إلا بموافقة الدول الضامنة ومنها روسيا.