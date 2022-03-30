انتعاش العقود الآجلة للنفط.. وانحسار البيع بسبب محادثات روسيا وأوكرانيا

ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام في آسيا خلال بدء التعاملات الصباحية 30 مارس، وهو ما يأتي كإشارة مبدئية إلى أن عمليات البيع المكثفة على مدار اليومين الماضيين قد تراجعت وذلك بسبب التقدم في المحادثات الروسية الأوكرانية واستمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين.

وقالت مؤسسة ستاندرد أند بورز إنه يبدو أن المفاوضين الروس والأوكرانيين اقتربوا من الاتفاق على وقف إطلاق النار، حيث التقى الجانبان في اسطنبول في 28 مارس لإجراء أول محادثات مباشرة منذ أكثر من أسبوعين.

روسيا تعد بخفض العمليات العسكرية قرب كييف

وأضافت أن روسيا وعدت بتقليص العمليات العسكرية بالقرب من كييف، بينما اقترحت أوكرانيا تبني موقف محايد مع ضمانات أمنية، وفقًا للتقارير فهناك انخفاض في أسعار خام برنت في بورصة ICE بنحو 8 دولارات للبرميل ، على الرغم من أنه عوض لاحقًا معظم خسائره ليستقر عند 2.25 دولار للبرميل عند انخفاض اليوم.

وقال المحللان وارن باترسون ووينيو ياو في مذكرة إن هناك بعض الشكوك حول إعلان روسيا وهذا هو السبب في استعادة السوق بعض الخسائر الأولية في وقت لاحق من جلسة التداول.

وأضافا أنه بالنظر إلى مستوى عدم اليقين في السوق في الوقت الحالي جنبًا إلى جنب مع توازن العرض والطلب الضيق، حيث من المتوقع أن تظل أسعار النفط متقلبة للغاية.

خام برنت يصل 10 دولارات في آسيا خلال يومين

وبلغ خام برنت في أسيا أكثر من 10 دولارات للبرميل خلال اليومين الماضيين فقط، بسبب الإغلاق في شنغهاي وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا والتقدم في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا.

وتستمر حالات الإصابة بفيروس كورونا في شنغهاي، مركز تفشي المرض حاليًا في الصين ، في الارتفاع، حيث أبلغت المدينة عن 5656 حالة مصابة بدون أعراض و326 حالة أعراض في 29 مارس، وهو رقم قياسي جديد.