«إيبروم» في تقريرها السنوي عن عام 2021: حققنا 49 مليون ساعة عمل

أصدرت الشركة المصرية لتشغيل وصيانة المشروعات «إيبروم»، بيانًأ بشأن اجتماع الجمعية العامة، لاعتماد نتائج أعمالها لعام 2021 بحضور الجيولوجي علاء البطل، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، وأعضاء مجلس الإدارة والجهاز المركزى للمحاسبات، إذ جرى استعراض أهم نتائج أعمال الشركة خلال عام 2021 من خلال المشروعات البترولية الكبرى التي يجري تنفيذها.

الشركة تحافظ على استمرارية الإنتاج

وأشار البيان إلى أن الشركة نجحت في الحفاظ على استمرارية العملية الإنتاجية في مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية، بأعلى المعدلات العالمية رغم ضخامة مشروع التوسعات الجاري إنشاؤه حاليًا بالمصفاة من خلال الحفاظ على استقرار الأداء والكفاءة لمختلف الوحدات الإنتاجية، وجرى تنفيذ الأعمال المسندة إلى «إيبروم» في إطار برنامج إقامة مشروع التوسعات.

تشغيل مصفاة المصرية للتكرير بمسطرد

وأوضح أن الشركة عملت على تشغيل مصفاة المصرية للتكرير بمسطرد بكامل طاقتها الإنتاجية من المنتجات عالية الجودة ذات المواصفات القياسية EURO 5، كما دعمت تصنيع المنتجات البترولية بشركة «أموك» عبر دعم خطط العمليات والصيانة، وساهمت في تنفيذ العديد من المشروعات الجديدة المهمة لقطاع البترول المصرى حيث نجحت في تشغيل مصنع الأسفلت الجديد بالسويس تجريبيًا.

ولفت البيان إلى أن الشركة تشارك في تنفيذ مشروع مجمع التفحيم الجديد بالسويس، كما تقدم خدمات الدعم الفني لمصفاة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول «أنوبك»، إذ تتولى أعمال التشغيل والصيانة لمجمع السولار الجديد، وفي مصفاة أسيوط لتكرير البترول تقدم الدعم الفني والعمالة ذات الخبرة في تشغيل مجمع البنزين عالى الأوكتين ووحدات المرافق التابعة له، وذلك بعد أن أنهت أعمال اختبارات ما قبل التشغيل والتشغيل التجريبي للمجمع مع شركة إنبي، وفي شركة العامرية للبترول تنفذ مشروع تصميم وتركيب واختبارات نظم مراقبة الانبعاثات الضارة المستمرة للمداخن، ومشروع الإحلال والتجديد لأنظمة الإنذار والحماية من الحريق، ومشروع تنفيذ نموذج مجسم ثلاثي الأبعاد باستخدام تقنية المسح بالليزر لوحدة CDU-3 ووحدة VRU.

تحقيق أعلى معدل لمصنع إيلاب

وأوضح أن الشركة حققت أعلى معدل أداء لمصنع «إيلاب» مع الحفاظ على الأصول وزيادة الإنتاج، كما استطاعت الحفاظ على معدات مصنع استيرنكس وخطوط الإنتاج بجاهزية تشغيلية عالية لحين إعادة تشغيل المصنع، وجرى عمل الصيانات اللازمة وفى توقيتاتها المحددة.

تنفيذ مشروع إعادة تأهيل الإنذار ضد الحريق بحوض بترول ميناء الدخيلة

وأضاف أن الشركة تنفذ حاليًا مشروع إعادة تأهيل نظام الإنذار ضد الحريق بحوض البترول بميناء الدخيلة، إلى جانب أعمال صيانة الكهرباء والأجهزة لموقع استقبال الخام بالعين السخنة لميناء سوميد، وتقديم خدمات الدعم الفني لشركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات، وشركتي إنبي وبتروجت.

ولفتت الشركة إلى أنها ملتزمة بصرامة بقواعد السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة محققة 49 مليون ساعة عمل بدون إصابات، كما تحرص على تطوير قدراتها فى مجال التدريب والتنمية البشرية.