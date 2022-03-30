حادث مدرسة النزهة.. خروج بعض الطلاب من المستشفى وإجراء فحوصات لآخرين

أعلنت مدرسة النزهة الخاصة لغات، تعرض سـيارة المدرسـة رقـم 283 الخاصـة بخدمـة منطقـة مدينـة نصـر لفـرع طريـق مـصـر الإسماعيلية لحـادث مروري على محـور جوزيف تيتـو، وهـي في طريقهـا إلى مقـر المدرسـة صبـاح اليـوم الأربعاء.

خروج بعض طلاب مدرسة النزهة من المستشفى

وأضافت مدرسة النزهة في بيان رسمي لها، على صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي، أنه على الفـور، تـم نقـل جميـع الطـلاب إلـى مستشفى النزهة الدولي وكليوباترا لتلقي الإسعافات اللازمـة، وعمـل الفحوصـات الكاملة للاطمئنان عليهـم، ورافقهـم مديـري ونظـار المدرسـة.

الاطمئنان على الطلاب

وقالت المدرسة، في بيانها، إنه تـم الاطمئنان على معظـم الطـلاب وخروجهـم مـن المستشفيات برفقـة أولياء أمورهـم، وجـار الاطمئنان على بقية الطلاب وسائق السيارة والمشرفة.