«تعليم القاهرة» تنفي حجب أرقام الجلوس على طلاب مدرسة النزهة

كشف ياسر أنس، مدير عام التعليم بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، حقيقة حجب الخدمة التعليمية الإلكترونية، وأرقام الجلوس، على طلاب مدرسة النزهة للغات الخاصة فرع الحجاز بالقاهرة، موضحًا أن ما يجرى تداوله بهذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، وأنه يمكن لأولياء الأمور والطلاب الحصول على أرقام جلوسهم دون أي معوقات من الخدمة الإلكترونية التي خصصتها المدرسة.

سبب المطالبة بسداد المصروفات قبل الامتحانات

وأضاف «أنس» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المدرسة طالبت أولياء الأمور بضرورة سداد المصروفات الدراسية قبل الامتحانات، كنوع من الترهيب، لكن لم يجر على الإطلاق حجب أي خدمات إلكترونية، أو عدم تسليم الطلاب أرقام الجلوس، ولم تقطع الخدمة الإلكترونية عن الطلاب، فهي لا تزال مفعلة يمكن من خلالها استقبال كافة التعليمات الخاصة بالعملية التعليمية والدراسة والامتحانات.

تخصيص منصة إلكترونية للحصول على أرقام الجلوس

وتابع مدير التعليم العام أن المدرسة خصصت منصة إلكترونية يمكن للطلاب من خلالها الحصول على أرقام الجلوس والتعليمات الخاصة بسير امتحانات الفصل الدراسي الأول التي ستعقد خلال شهر يناير الجاري، موضحًا أن هناك استعدادات مكثفة من قبل المديرية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية قبل انطلاق الامتحانات.

الانتهاء من توزيع أرقام الجلوس

وأوضح أنه جرى الانتهاء من توزيع أرقام جلوس طلاب المرحلة الأولى بداية من الرابع الابتدائي حتى الصف الخامس، ويجرى خلال الأيام القليلة المقبلة توزيع أرقام جلوس طلاب المرحلة الإعدادية، في إطار الاستعداد للامتحانات، مشددا على جميع الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد والاستفادة من كافة المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أكدت أنها شكلت غرفة عمليات مركزية لمتابعة استعدادات المديريات والإدارات التعليمية للامتحانات، مشددة على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، مثل إلزام الطلاب بارتداء الكمامة الطبية، واستمرار أعمال التعقيم.