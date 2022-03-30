«التعليم»: تدريب رجال الصناعة على آلية امتحان طلاب المدارس الفنية عمليا

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن قطاع التعليم الفني يجري حاليا تدريب رجال الصناعة المقرر أن يشاركوا في الامتحانات العملية لطلاب الدبلومات الفنية، حيث يتم تدريبهم على كيفية امتحان الطلاب، وقياس مهاراتهم، وسؤالهم في التخصصات الدراسية، ليصدروا قرارهم حول مدى اكتساب كل طالب للمهارة التي تؤهله للنجاح أم عليه إعادة الامتحانات العملية مرة أخرى.

اقتصار مشاركة رجال الصناعة في الامتحانات على طلاب الجدارات فقط

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن رجل الصناعة المشارك في تقييم الطالب خلال الامتحان العملي، إذا قال إن هذا الطالب يرسب، فسوف يرسب، لأنه الأكثر دراية بمعرفة مدى اكتساب الطالب للمهارات التي تؤهله لسوق العمل أم لا، وإذا رسب الطالب فإنه سيعيد الامتحان العملي فقط، لكنه لن يعيد السنة الدراسية طالما نجح في الامتحانات النظرية.

55 ألف طالب يدرسون مناهج الجدارات بالمدارس الفنية

ولفت المصدر إلى أن عدد الطلاب الذين سيشارك رجال الصناعة في تقييمهم أثناء الامتحانات العملية، لن يتجاوزا 23 ألف طالب فقط، حيث أن مناهج الجدارات في المدارس الفنية تطبق على 55 ألف طالب فقط، نجح منهم 23 ألف طالب ووصلوا للصف الثالث الثانوي الفني، وباقي الطلاب رسبوا في الصفين الأول والثاني وباقيين للإعادة، لأن الوزارة تتمسك بألا ينجح أي طالب إلا لو كان يستحق النجاح في النظري والعملي معا، مشيرا إلى أن رجال الصناعة لن يمتحنوا باقي الطلاب الذيم لم يدرسوا بنظام الجدارات، وما زالوا يدرسون على المناهج القديمة التي لم يتم تطويرها بعد.

تبدأ امتحانات التدريبات العملية والمعملية للدبلومات الفنية 2022 يوم السبت 21 مايو، وتبدأ الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية يوم السبت 28 مايو على أن يتم البدء في أعمال تقدير الدرجات اعتبارًا من يوم السبت الموافق 2022/6/24.