الدفاع الأوكرانية: القوات الروسية تحاول السيطرة على مدينة ماريوبول

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، أن القوات الروسية تحاول السيطرة على مدينة ماريوبول ومدن أخرى، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأضافت وزارة الدفاع الأوكرانية، أن القوات الروسية تركز جهودها على محاصرة القوات الأوكرانية شرق البلاد، منوهة إلى أن القوات الروسية تستعد لمواصلة عملياتها العسكرية.

أوكرانيا أبدت استعدادها للاستجابة للمطالب الروسية الأساسية

وأوضح رئيس الوفد الروسي في المفاوضات فلاديمير ميدينسكي، أن أوكرانيا أبدت استعدادها للاستجابة للمطالب الروسية الأساسية، قائلا: «موقفنا لم يتغير من القرم ودونباس» منوها إلى مواصلة المحادثات مع أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن دفع أوروبا لواردات الطاقة بالروبل لا ينتهك أي اتفاقيات، قائلة: «نتوقع التوصل إلى اتفاق جوهري مع الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة».