مبادرة إحلال السيارات تعلن إضافة محافظات جديدة لتوسيع قاعدة المشاركين

قال المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات بوزارة المالية، إنه جار العمل في الوقت الحالي، على توسيع قاعدة مشاركة المواطنين في مبادرة إحلال السيارات، وذلك عن طريق ضم محافظات جديدة يتم إضافتها إلى المبادرة خلال الفترة المقبلة، حتى يكون أمام جميع المواطنين والراغبين الفرصة في المشاركة بالمبادرة.

وأضاف الدكتور طارق عوض في تصريحات لـ«الوطن»، أن توسيع قاعدة المشاركة في مبادرة إحلال السيارات جاء بناء على توجيهات رئاسية، ويتم الإعلان عن المحافظات الجديدة التي يتم إضافتها إلى المبادرة خلال الفترة المقبلة.

تأهيل المحافظات قبل انضمامها لـ مبادرة إحلال السيارات

وأشار عوض، إلى أنه يتم الآن التنسيق مع عدد من الجهات المعنية «شركاء المبادرة» مثل وزارتي البترول والتنمية المحلية؛ لإعداد وتأهيل معظم المحافظات الجديدة التي يتم إضافتها بالبنية الأساسية للمبادرة؛ من خلال توفير محطات تموين الغاز الطبيعي، وكذلك ساحات تجميع السيارات القديمة.

انطلاق المبادرة في 7 محافظات

وتجدر الإشارة إلى مبادرة إحلال السيارات انطلقت في 7 محافظات مشاركة ضمن المبادرة، وهي «القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر».

وانطلقت المبادرة الخاصة بإحلال السيارات، مطلع العام الماضي؛ لإحلال سيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي بالسيارات القديمة التي مر على تصنيعها 20 عاما.

تسهيلات للمشاركين في مبادرة الإحلال

ويحصل المشاركون ضمن مبادرة إحلال السيارات على العديد من المميزات والتسهيلات؛ من بينها توفير حافز مادي «الحافز الأخضر» للمشاركين في المبادرة، يخصم من قيمة السيارة الجديدة، بالإضافة إلى إتاحة تقسيط المبلغ المتبقي على فترة تتراوح بين 7 و10 سنوات.

إحلال 250 ألف سيارة في 7 محافظات

وانطلقت المرحلة الأولى من مبادرة إحلال السيارات بداية العام الماضي، وتستمر على مدار ثلاث سنوات، وتستهدف الدولة من هذه المبادرة إحلال 250 ألف سيارة في 7 محافظات؛ هي: القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس والبحر الأحمر وبورسعيد، في المرحلة الأولى.