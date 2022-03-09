تسهيلات جديدة بـ«مبادرة إحلال السيارات».. إتاحة التسجيل للورثة القصر

كشف الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة التي مر على تاريخ صنعها أكثر من 20 عامًا، بأخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج «غاز - بنزين»، أن المبادرة أدخلت تعديلات جديدة على شروط المبادرة لتوسيع قاعدة المشاركين في إطار الحوافز والتسهيلات تنفيذًا للتكليفات الرئاسية.

وأكد «عوض»، لـ«الوطن»، أنّ احدث التعديلات الجديدة التي تم إدخالها ضمن بنود وشروط مبادرة إحلال المركبات هو إتاحة التسجيل للورثة القُصر على الموقع الرسمي للمبادرة برقم التسجيل نيابة عن الأسرة والحصول على قرار بالإذن لتخريد السيارات مع متابعة الإجراءات حتى استلام السيارة الجديدة التي تعمل بالغاز الطبيعي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة، أنه حال طلب النيابة خطابًا رسميًا قبل إصدار الإذن، يقوم الحائز بتقديم طلب لإدارة المبادرة في وزارة المالية، مرفق به إعلام الوراثة وشهادة الوفاة، ويطلب فيه الحائز أو الولي بيان موقفه لتقديمه إلى الجهات القضائية للتصريح له بالتصرف في السيارة القديمة وإنهاء الإجراءات.

إنفاق 20 % فقط من جملة المبالغ المخصصة للمبادرة

وأشار «عوض»، إلى أن البنوك المشاركة ضمن المبادرة الرئاسية والتي يصل عددها إلى أكثر من 31 بنكا استنفذت حتى الآن نحو 20 % فقط من جملة المبالغ المخصصة من قبل البنك المركزي المصري كتسهيلات ائتمانية متاحة أمام البنوك التي يصل إجماليها إلى أكثر من 15 مليار جنيه منذ بداية تنفيذ المبادرة مطلع العام الماضي وحتى نهاية الشهر الماضي.

وبدأت المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة التي مر على تاريخ صنعها أكثر من 20 عام بأخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج ( غاز - بنزين) في 7 محافظات هي «القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحر الأحمر والسويس وبورسعيد»، كمرحلة أولى، على أن تنضم إليها محافظات أخرى في الفترة المقبلة.