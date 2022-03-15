مبادرة إحلال السيارات تكشف الأنواع الأكثر استبدالا: الطلب عليها مرتفع

أكد الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستبدالها بسيارات حديثه منذ عام تقريبًا أنه لا توجد علامات تجارية جديدة للسيارات تم إدخالها في مبادرة إحلال المركبات التي مضى على تصنيعها 20 عامًا فأكثر.

عدد السيارات المستبدلة

وأشار الدكتور طارق عوض في تصريحات خاصة إلى «الوطن» أنه تم تخصيص حوالي 16500 سيارة حتى الأسبوع الثاني من مارس 2022، وهي السيارات التي تم استبدالها على حسب العلامات التجارية موضحًا أن سيارات الإحلال الملاكي 15 ألف سيارة، والتاكسي 550 والميكروباص 750.

السيارات الأكثر طلبا في مبادرة إحلال المركبات

وأوضح المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات أن السيارات الأكثر استبدالا في مبادرة إحلال المركبات 5850 نيسان، 5350 لادا وبي واي دي، 1500 شيفرليه، 1250 هونداي، 1450 شيري تيجو، 300 شيري أريزو، 470 كينج لونج، 330 زيمكس.

تحديث موقع مبادرة إحلال السيارات

وكشف المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات أن المبادرة تم إدخال تحديثات بالموقع الإلكتروني لها، حيث أتاحت للمواطنين حاملي رخصة سيارة «ورثة» أو «ورثة بحيازة»، المشاركة مع احتساب شرط مرور سنتين على الرخصة من تاريخ ملكية المالك الأصلي «المتوفى» وفي وجود ورثة «قصر»، التسجيل على الموقع والتوجه برقم التسجيل لنيابة الأسرة، والحصول على قرار بالإذن في تخريد السيارة ومتابعة إجراءات الاستلام.

مبادرة إحلال السيارات بفائدة 3%

يذكر أن مبادرة إحلال السيارات أطلقها الرئيس السيسي في بداية 2021، وشملت عددًا من المحافظات في المرحلة الأولى، وتقسيط السايرات على 7 أو 10 سنوات بفائدة بنكية 3% متناقصة وتم الإعلان عنها بالاشتراك مع 31 بنك لتمويل السيارات في المبادرة سواء بنوك حكومية أو قطاع خاص.