إعفاء مديري مستشفيات نجع حمادي وفرشوط بعد واقعة «الطبيب المزيف»

في استجابة سريعة لما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انتحال شخص صفة طبيب، وقيامه بتوقيع الكشف الطبي على بعض المرضى بمستشفيات نجع حمادي العام، وفرشوط المركزي، قرر اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، تشكيل لجنة لمعرفة الحقيقة، مكونة من مدير عام الطب العلاجي، ومدير إدارة المستشفيات، ومدير إدارة التفتيش الفني، وعضو من إدارة التفتيش الفني، ووكيل إدارة التفتيش المالي والإداري، لكشف ملابسات الواقعة.

محافظ قنا يقرر إعفاء مديري المستشفيات والطاقم الإداري

وبحسب بيان صدر عن ديوان عام محافظة قنا مساء اليوم الأربعاء، فإنه بمجرد انتهاء اللجنة من إعداد التقرير واستجلاء الحقيقة، قرر محافظ قنا إحالة الموضوع إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة، لبدء التحقيق، كما وجه بسرعة إحالة الموضوع إلى النيابة العامة للتحقيق، مع إعفاء مديري مستشفيي نجع حمادي العام، وفرشوط المركزي، وأعضاء الطاقم الإداري بالمستشفيين من مناصبهم.

وخلص تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الواقعة، إلى أن الشخص المذكور فى الأخبار المتداولة، غير مدون اسمه بأي من مستشفيات مديرية الصحة في قنا، كما ثبت عدم تقاضيه أي أموال من خلال المديرية، أو المستشفيات المذكورة.

الصحة تبحث تعيين مديرين جديدين لمستشفيي نجع حمادي وفرشوط

وبينما أكدت المحافظة، في بيانها، أن قرار الإقالة جاء بناءً على توصيات اللجنة المشكلة للتحقيق في الواقعة، تعكف مديرية الصحة في قنا، حالياً، على اختيار مديرين جديدين لمستشفيي نجع حمادي وفرشوط، لتولي المنصبين الخاليين، بعد إقالة مديري المستشفيين، على خلفية واقعة الطبيب المزيف.

وأغلقت إدارة العلاج بمديرية الشؤون الصحية في محافظة قنا، في وقت سابق، عدداً من العيادات الطبية، خاصةً عيادات العلاج الطبيعي، بعد ضبط عدد الأشخاص ينتحلون صفة أطباء بالمخالفة للقانون.