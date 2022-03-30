راعي الأقباط الكاثوليك يوزع كراتين رمضان بالغردقة: «أعيادنا واحدة»

قام «القمص يؤانس أديب» وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك في البحر الأحمر، بتجهيز عدد من الكراتين الرمضانية، وتوزيعها على المستحقين من أهالي مدينة الغردقة، احتفالا بحلول شهر رمضان المبارك، تحت شعار «أعيادنا واحدة».

تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

وقال راعي الكنيسة الكاثوليكية في البحر الأحمر، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إنه دائماً يسعى إلى مشاركة المسلمين في جميع المناسبات الدينية، وأضاف أن مبادرة توزيع الشنط الرمضانية جاءت من منطلق تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ومساندة الدولة في جميع المبادرات، ومن أهمها مبادرة «حياة كريمة»، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ولفت القمص يؤانس أديب إلى أن مبادرة توزيع الشنط الرمضانية تتضمن شقين، أولهما تخفيف الأعباء عن المواطنين، والثاني رسالة للعالم أجمع أن جميع طوائف الشعب المصري تعيش في حالة حب وسلام وتسامح.

تعليق فانوس وزينة رمضان على الكنيسة

وفي سياق آخر، قام وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك في البحر الأحمر بتعليق زينة وفانوس رمضان على الكنيسة، بمناسبة حلول شهر رمضان، في إطار المشاركة المجتمعية لتعكس الوحدة الوطنية لأطياف الشعب المصري، وذلك كعادة سنوية يحرص عليها بكل حب وسرور، لافتاً إلى حرصه على تعليق زينة رمضان سنوياً، قائلاً إن «وثيقة الأخوة الإنسانية تهدف إلى الإخاء بين الناس والمحبة َوالمودة بين أطياف الشعب».

زيارات متبادلة بين الأزهر والكنيسة بالغردقة

في سياق آخر، قام وفد من الكنيسية، ضم كلاً من القمص يؤانس، راعي الكنيسة الكاثوليكية بالغردقة، والقس مينا عزيز، مسؤول العلاقات العامة بالكنيسة الأرثوذكسية بالغردقة، بزيارة إلى إدارة الوعظ بالمنطقة الأزهرية في البحر الأحمر، في إطار الدور البارز الذي تقوم به منطقة الوعظ في ترسيخ سبل الإخوة الإنسانية والسلام المجتمعي، وكان في استقبالهم الشيخ محمد عبد الرحيم زقالي، مدير عام منطقة وعظ البحر الأحمر، وعلماء الوعظ بالمنطقة.