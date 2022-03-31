سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 31-3-2022 في مصر

على مدار الفترة القليلة الماضية، ومع بداية الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، لجأ الكثير من المستثمرين الراغبين في الحفاظ على قيمة نقودهم إلى شراء الذهب لأنه الملاذ الآمن لهم من الخسارة، ولكن بعد إصدار البنك المركزي المصري لشهادات الادخار بعائد شهري 18%، بدأ الكثيرون يلجأون إلى شراء تلك الشهادات للحفاظ على قيمة أموالهم، وبالرغم من ذلك، إلا أن هناك العديد من المواطنين الذين يبحثون سعر جرام الذهب في الصاغة المصرية، وخصوصا سعر جرام الذهب عيار 21، بغرض الشراء أو البيع.

وسعيا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المواطنون بشكل يومي ودائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الذهب في الصاغة المصرية، وخصوصا سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة اليوم الخميس الموافق 31 مارس الجاري، والتي جاءت كالتالي:

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس، قيمة تراوحت بين 965 إلى 975 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما جاء سعر جرام الذهب عيار 18، ليصل إلى قيمة تراوحت بين 827 إلى 836 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس، وصل إلى قيمة تتراوح بين 1103 إلى 1114 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وجاء سعر الجنيه الذهب ليسجل اليوم الخميس ما بين 7720 إلى 7800 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في أسواق المال

وجاءت أسعار الذهب في أسواق المال، لتسجل في بداية معاملات اليوم الخميس داخل أسواق المال العالمية، لتسجل الأتي:

- وصل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس نحو 1136 جنيهًا، بما يعادل 62.01 دولار.

- كما سجل سعر الجنيه الذهب في أسواق المال نحو 7953 جنيهًا، بما يعادل 434.06 دولار.

- وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس نحو 994.07 جنيه، بما يعادل 54.26 دولار.

- وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 سجل اليوم الخميس، نحو 852.06 جنيه بقيمة 46.51 دولار.